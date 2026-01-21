【大雪情報】“JPCZ”による雪雲は東海道新幹線が通る「関ケ原」など東海地方にも 22日(木)にかけて愛知・岐阜・三重で雪の降り方強まるおそれ 雪と風シミュレーション
21日(水)は冬型の気圧配置は続き、上空もかなり強い寒気が流れ込むでしょう。22日(木)にかけては発達した雪雲が山陰から北陸にかかる見込みですが、北よりの風の強まりを受け、東海地方にも流れ込みそうです。
愛知・岐阜・三重の東海3県でも雪が降るところがる見込みで、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒が必要です。
22日(木)午前9時の予想天気図です。日本海は等圧線が縦にのびていて、風が強まりそうです。
21日や22日は若狭湾付近での北から北西よりの風が強まりそうで、JPCZ＝日本海寒帯気団収束帯により発生する雪雲が、日本海側にとどまらず東海地方にもやってきそうです。
21日は、日本海側では一日を通して雪が降るでしょう。岐阜県では山地を中心に雪が降りそうですが、愛知県や三重県でも夜遅くから22日にかけて雪雲がかかるところがありそうです。
22日も、山陰や北陸など日本海側では雪が強まって降りそうです。JPCZによる雪雲は若狭湾から福井県の嶺南、そして岐阜県から愛知県・三重県へと流れ込む時間帯があるでしょう。
【22日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】愛知県 山地 10センチ愛知県 平地 7センチ岐阜県 山地 40センチ岐阜県 平地 15センチ三重県 10センチ静岡県 山地 7センチ
【23日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】愛知県 山地 5センチ愛知県 平地 3センチ岐阜県 山地 50センチ岐阜県 平地 20センチ三重県 20センチ
岐阜県の美濃地方では雪が降る見込みです。東海道新幹線が通る関ケ原町でも21日の夜遅くから22日にかけて雪が降るでしょう。
太平洋側の地域では、雪に慣れていないところに道路への積雪や路面凍結のおそれがあります。車を運転する場合はチェーンの着用をするとともに細心の注意を払ってください。
また、交通機関の最新の情報にも注意をするようにしてください。