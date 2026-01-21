元消防士のお笑い芸人・ワタリ119さんが自身のXで、婚姻届を提出したことを報告しました。

【写真を見る】【 ワタリ119 】「無事入籍できました！」婚姻届の証人は「ホリケンさんにお願いしました！」同事務所の大先輩・堀内健さんと2ショット

ワタリさんは「本日１月１９日いちいちキュー！」と、自身の名前にもちなんだ日付を選んで提出したようで「無事入籍できました！」と報告しました。







投稿した写真には、ネプチューンの堀内健さんも同席していて「証人欄には、初めてテレビ出た時からお世話になってるホリケンさんにお願いしました！」と、敬意を込めて紹介しています。







ワタリさんは昨年11月23日に出演していたバラエティー番組内で結婚を発表。追ってXに「入籍はまだ先ですが」「これからはワタリ093と共に頑張っていきます！！」と投稿していました。









フォロワーからは「ホリケンさんと入籍したんかと思ってびっくりしました」などお約束の早とちりや「おめでとうございます」「あとは引越しですね」「末永くお幸せに」などの祝福の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】