Netflix2026年韓国作品：ソ・イングク＆ジス、パク・ウンビン＆チャ・ウヌ、ソン・ソック＆永山瑛太ら初共演ペアが続々登場
動画配信サービス「Netflix」は、2026年に独占配信予定の主要な韓国作品ラインナップ（全33本）を発表した。ロマンスからサスペンスまで、話題を呼びそうな作品が目白押しだ。Netflixは、世界のメンバーの半数以上（約3億人）がアニメやアジア作品を視聴していると明かしており、韓国コンテンツはグローバル市場における重要な柱の一つとなっている。2026年もまた、韓国作品が世界の視聴者を魅了する一年となりそうだ。本記事ではシリーズ作品（ドラマ）を紹介する（順不同）。
【動画】2026年Netflix韓国作品ラインナップ
■『恋の通訳、できますか？』（独占配信中）
今月16日から配信が始まった本作は、キム・ソンホ演じるマルチリンガル通訳士と、コ・ユンジョン演じる世界的トップスター女優の出会いから始まるロマンティック・コメディ。日本の鎌倉をはじめ、イタリア、カナダなど世界4ヶ国を舞台に展開。福士蒼汰が自身初の韓国作品として参加したことでも注目を集めている。
■『マンスリー彼氏』（1〜3月独占配信）
アーティストとして活動しつつ『応答せよ1997』『空から降る一億の星』などの人気作に出演し、日本でも名実ともに高い人気と実力を誇るソ・イングクと、世界中で圧倒的な人気を誇るガールズグループ・BLACKPINK のメンバーで役者としても活躍するジスが初共演するロマンティック・コメディ。ジス演じる、仕事に疲れ切ったWEB 漫画プロデューサーのミレが、理想のデートを叶えるためにある日、偶然手に入れた“仮想恋愛シミュレーション”サービスをきっかけに、夢のような恋愛体験に踏み出していく。
■『ワンダーフールズ』（4〜6月独占配信）
『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』『無人島のディーバ』などのヒット作への出演で知られるパク・ウンビンと、グループ活動と並行して俳優としても活動し、『私のID はカンナム美人』『女神降臨』などの代表作を持つチャ・ウヌが共演するコメディ・アクション・アドベンチャー。“世界滅亡”がささやかれていた1999 年を舞台に、思いがけず超能力を手に入れた冴えない町の住人たちが、町の平和を脅かす悪党たちに立ち向かう。
■『トングン −呪いの宮−』（7〜9月独占配信）
『スタートアップ: 夢の扉』『二十五、二十一』のナム・ジュヒョクの除隊後復帰作。幽霊の世界を行き来できるグチョン（演：ナム・ジュヒョク）と、ある秘密を抱える宮女（演：ノ・ユンソ）は、呪われた宮殿の秘密を解き明かすため王に召喚される。そして、グチョンは刀で幽霊を討つ力を使い、王宮で起こる奇怪な事件の数々を捜査していく一方、生まれつき“幽霊の声が聞こえる”という稀有な能力を持つセンガンは彼を助けながら、東宮に隠された深い秘密へと迫っていく。
■『The Scandal（英題）』（7〜9月独占配信）
2003年に公開された映画『スキャンダル』をもとに、愛という情熱を持つことすら許されなかった時代を描く。『愛の不時着』『39歳』のソン・イェジンが演じる、女性であるがゆえに多くの制約が課されていた時代に抗うほど類いまれなる才能を備えた夫人と、『あやしいパートナー〜Destiny Lovers〜』『サムダルリへようこそ』のチ・チャンウク演じる朝鮮一のプレイボーイが危うく大胆な“恋のゲーム”を繰り広げる。2人の危険な賭けは、やがてもう一人の女性（演：ナナ）をも巻き込み欺瞞（ぎまん）の渦を加速させていく。
■『Road（WT）（英題）』（10〜12月独占配信）
『君は天国でも美しい』『殺人者のパラドックス』などでの活躍も記憶に新しい人気俳優ソン・ソックと、韓国作品初挑戦となる永山瑛太がタッグ。ゆがんだ死体、残された不可解なダイイングメッセージ――。韓国と日本の2つの国をまたいで起こる陰惨な連続殺人事件をそれぞれの刑事が追う。
■『本日も完売しました』（4〜6月独占配信）
チェ・ウォンビン演じる複数の仕事を掛け持ちしながら農業もこなす女性と、アン・ヒョソプ演じる重度の不眠症に悩まされる人気番組MCの男性を描いたロマンティック・コメディ。
■『恋は飴模様』（7〜9月独占配信）
『となりのMr.パーフェクト』のチョン・へインと『トラウマコード』のハヨンによる、元天才ボクサーで今はギャングの男性＆記憶障害の女性検事が繰り広げるラブコメディ。
■『Tantara（英題）』（10〜12月独占配信）
『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』で鮮烈な印象を与えたソン・ヘギョと、『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』のコン・ユの共演による、1960年代から1980年代にかけての無謀で容赦のない韓国エンターテインメント業界を舞台に描く。
■『今日から"ニンゲン"に転身しました』（独占配信中）
キム・ヘユン（『ソンジェ背負って走れ』）とパク・ソロモン（『今、私たちの学校は…』）の共演で贈るテンポの良い掛け合いが弾ける痛快ロマンティック・コメディ。人間になりたくない一心で生きる、ちょっと風変わりな九尾狐のウンホは、自己愛強めのスターサッカー選手シヨルとの思わぬ事故をきっかけに、“ただの人間”に変身。出会うはずのなかった2人が予想外の運命に巻き込まれていく。
■『Miss ホンは潜入捜査中』（独占配信中）
1990年代の懐かしさが漂うドタバタオフィス・コメディ。30代の敏腕・株式市場監督官クムボは、怪しげな証券会社の不正を追うため、20歳の新入社員として潜入（＝アンダーカバー）することになる。
■『サラ・キムという女』（2月13日配信開始）
華やかな名声を手に入れようと心に誓った高級ブランドの地域CEO サラ・キムと、彼女の虚栄心の奥にある真実を執拗に追う刑事の姿を描く。複数の名前・年齢・経歴が交錯し正体の輪郭がつかめない彼女を前に真相解明へと突き進む。『人間レッスン』や『マスクガール』、『イカゲーム』など、名だたる作品を手掛けたスタッフが集結し、緻密に作り込まれた世界観を提示する。シン・へソン、イ・ジュニョクが出演。
■『ブラッドハウンド』シーズン2（4〜6月独占配信）
かつて素手で違法な闇金組織を叩きのめした新進気鋭のボクシング王者ゴヌと、元海兵隊で並々ならぬ覚悟を持つウジンの若きボクサー2人が帰ってくる。次に狙うのは、違法な“国際ボクシングリーグ”。今シーズンでは、圧倒的なパワーを備え
た冷徹な強敵を前に、彼らは自らの限界を試す戦いに挑む。ウ・ドファン、イ・サンイ、チョン・ジフンが出演。
■『キリゴ』（4〜6月独占配信）
願いを叶える不思議なアプリによって呪いをかけられ、自分が「死ぬ運命」だと突然知った高校生たちの物語。逃れられない最悪の運命から抜け出すため、彼らは時間との戦いの中で、死の呪いに立ち向かうことになる。Netflix初の韓国ヤングアダルトホラーシリーズとなる本作を手掛けるのは、『ムービング』に共同監督として携わったパク・ユンソ。
■『最後列からの声』（4〜6月独占配信）
小説家の夢に破れ、大学で文学を教えることになった気難しい教授が、講義室の“最後列”に座る謎めいた学生の中に、埋もれた才能を見出すことから始まるサスペンス。教授は少年の並外れた文章力に取り憑かれ、2人は誰にも言えない秘密のマンツーマン指導を重ねていくが、その関係はやがて危険な領域へと転がり落ちていく。チェ・ミンシク、チェ・ヒョンウク、ホ・ジュノ、 キム・ユンジン、チン・ギョンが出演。
■『鉄槌教師』（4〜6月独占配信）
手に負えない生徒、過干渉な保護者、問題を抱える学校があふれる現代に、“教師の権威”を取り戻すために設立された架空の政府を描いた痛快作。ホン・ジョンチャン監督（『未成年裁判』）と脚本家のイ・ナムギュ（『今日もあなたに太陽を 〜精神科ナースのダイアリー〜』）がタッグを組み、現代社会に響く共感性の高いストーリーを展開する。原作はチェ・ヨンテク、ハン・ガラム（作画）によるウェブトゥーン（Naverウェブトゥーン）。出演は、キム・ムヨル、イ・ソンミン、チン・ギジュ、P.O。
■『We Are All Trying Here（英題）』（4〜6月独占配信）
嫉妬や劣等感に苦しむひとりの男性が、「周りの誰もが勝っている」ように見える世界の中で、たった一人で追い詰められていく――。そんな渦中にいながらも、心の平穏を手に入れようともがき続ける姿を描く。ク・ギョファン、コ・ユンジョン、オ・ジョンセが出演。
■『Mousetrap（英題）』（7〜9月独占配信）
ウェブトゥーンが原作のスリラー（ludovico『Field Mouse』／KAKAO WEBTOON）。人付き合いを避けて生きる小説家が、かつて自分を追い詰めた貸金業者と“まさかの共闘”を組み、自身の人生からすべてを奪った謎の存在を追い詰めていく。『ペーパー・ハウス・コリア: 統一通貨を奪え』などを手掛け、スリラー作品の名手として知られるキム・ホンソンが監督を務める。出演は、リュ・ジュンヨル、ソル・ギョング。
■『Dead-End Job（英題）』（7〜9月独占配信）
借金返済のために高額バイトに飛びつく主人公が、通常の50倍もの時給がもらえるというアルバイトを紹介する怪しげな人材紹介会社に出会ったことから始まる、ミステリー×ホラー×ファンタジー。だがその仕事の先に待っていたのは、想像を
絶する恐怖が渦巻く地獄のような職場だった――。イ・ジェウク、コ・ミンシ、キム・ミンハ、イ・ヒジュンが出演。
■『ハートにチャージして』（10〜12月独占配信）
“人工心臓のバッテリー切れ”が迫る男と、彼を充電できる特別な力を持つ女性が織りなすロマンティック・コメディ。国内屈指のリゾートを厳格なやり方で運営する財閥三世の御曹司は、激しい社内競争に身を置く中、心臓のバッテリー残量が危険域に達するピンチを迎えるが、そんな時に体内に電流が流れる脚本家の女性と出会う。原作は、ウェブ小説の『Charge Me Up（英題）』（作：ヘボン）、出演はキム・ヨングァン、チェ・スビン。
