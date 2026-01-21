59歳・三田寛子、“世界に一つ”40年愛用の特注コート姿に反響「スタイル維持が素晴らしい」「今でも大切に着ている事も色々含めて素敵」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（59）が20日、自身のインスタグラムを更新。「世界で一つだけの私のコート」とつづり、40年ほど愛用している特注コートを披露した。
【写真】「とてもお似合い」「スタイル維持が素晴らしい」三田寛子が40年愛用する“世界に一つ”の特注コート
三田は「50代最後の一週間」と書き出し、「浅草公会堂 新橋演舞場 大阪松竹座 駆け回り息子たちの舞台姿を目に焼き付けたいです！」と近況を報告。浅草仲見世商店街で撮影された、シックな黒のロングコート姿を投稿した。
そのコートについて「40年前に成人のお祝いにと当時の事務所の会長さんが本物を知り学び取りなさいとオートクチュールでコートを仕立てて下さった」と思い出を回想。「店一番の高級な欧州のカシミアの生地でデザインして採寸して世界で一つだけの私のコート」と明かし、「今でも大切に 寒い冬でもあったかく 初心を思い出させてくれます」とつづった。
コメント欄には「スタイル維持が素晴らしい」「今でも大切に着ている事も色々含めて素敵」「とてもお似合い」「美し過ぎです」「50代最後？見えませんっ！」などの声が多数寄せられている。
【写真】「とてもお似合い」「スタイル維持が素晴らしい」三田寛子が40年愛用する“世界に一つ”の特注コート
三田は「50代最後の一週間」と書き出し、「浅草公会堂 新橋演舞場 大阪松竹座 駆け回り息子たちの舞台姿を目に焼き付けたいです！」と近況を報告。浅草仲見世商店街で撮影された、シックな黒のロングコート姿を投稿した。
コメント欄には「スタイル維持が素晴らしい」「今でも大切に着ている事も色々含めて素敵」「とてもお似合い」「美し過ぎです」「50代最後？見えませんっ！」などの声が多数寄せられている。