『50分間の恋人』“菜帆”の手作り弁当のレシピ公開「これで晴流さんと同じものを食べられる」「手厚い」「嬉しすぎます」
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）の公式インスタグラムが20日に更新され、18日に放送された第1話で登場した、松本演じる菜帆の“手作り”の「唐揚げ＆卵焼き弁当」のレシピが公開された。
【画像】「手厚い」「嬉しすぎます」“晴流”をトリコにした!?「唐揚げ＆卵焼き弁当」のレシピ
第1話では、お昼休み、菜帆はいつものように自慢の手作り弁当を持って公園に向かう。社長の志麻（木村多江）に言われたことを考えながら上の空で歩いていたせいで階段を踏み外し、偶然そばにいた晴流（伊野尾）にコーヒーをぶちまけてしまう。
謝る菜帆に対し、「俺、被害者。君、加害者」と終始ぶっきらぼうな態度の晴流。なんと、菜帆が派手に汚してしまったＴシャツは、30万円もするヴィンテージ品だといい、弁償できずに菜帆は困り果ててしまう。そんな中、晴流はなぜか菜帆が持っていた弁当が気になり、まさかのつまみ食い（!?）。呆気に取られる菜帆に、晴流は“弁償金の代わりに弁当を30回作ってきてほしい”という“ズレた”提案を持ちかける…という展開が描かれた。
投稿では、「ドラマ50恋レシピ vol.1 晴流（#伊野尾慧）をトリコにした!?『唐揚げ＆卵焼き弁当』のレシピを公開 生姜とにんにくが効いた唐揚げに ちょっぴり甘い卵焼き…」のコメントとともに、写真とテキストで詳細な材料と作り方が公開された。
コメント欄では「え、真似して作ろうと思ってたのでレシピ公開は嬉しすぎます」「レシピうれしい！これで晴流さんと同じものを食べられるということですね」「これが晴流くんの胃袋を掴んだお弁当！」「晴流くんおとすレシピ公開ありがとうございます」「今度自分のお弁当に作ってみよ〜」など、早くも反響が寄せられている。
同作は、伊野尾演じる“AIだけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に夢中な堅実女子”菜帆が繰り広げるズレきゅんラブコメディー。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、晴流の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていくが…。ライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかない二人の恋模様を描く。
