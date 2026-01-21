お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が20日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」に出演。若手時代に仕掛けた“いたずら”を反省した。

同番組に初めてゲスト出演した「メッセンジャー」黒田有は、ジュニアとの若手時代のエピソードを披露。当時伊達メガネが流行しており、黒田は1万2000円のものを奮発して購入したものの、酒の席でジュニアが「お前、伊達メガネなんかしてたら芸人として終わりやで」と指摘。そのため黒田は外したが、「トイレに行って戻って来たら、メガネがない。そこのマスターが“揚がりました”って、天ぷらになって揚がってきた」と明かした。

これを受けてジュニアが爆笑すると、黒田は「今は笑ってるけど、あの時は笑ってない」と振り返った。さらに「忘れもせえへん」と、近鉄特急で名古屋に向かった時のこと。寝ていた黒田は「着いたぞ」との声で降車した。「なんかジャラジャラいうなと思ったら、みんな笑ってる」といい、改札口で確認すると、靴紐すべてにパインアメが通されていた。

黒田は「そんなことようやりますね、寝てる間に靴紐全部抜いて、そこにパインアメ」と改めて驚がく。「ほんでリュックの中に、めちゃくちゃ赤福が入ってる。勝手に買うて入れてるねん」と続け、「なんであんなんするんですか？」とツッコんだ。

ジュニアは「覚えてない覚えてない」と大笑いしながら、「申し訳なかった、そんなんが面白いって勘違いしてた」と“謝罪”したが、話を聞いていたお笑いタレント・ケンドーコバヤシは「ジュニアさんに狙われたんやったら、まだマシですよ」と嘆いた。

そして「俺はせいじさん」と打ち明け、「近鉄アーバンライナーに乗ったら、後ろの席がせいじさん」と回想。「後ろから両足をここ（両肩）に乗せられて、“ガンタンク！”」と言われたことを明かし、「何がおもろいねん！めっちゃ嫌でした。足1時間半」と顔をしかめ、笑いを誘っていた。