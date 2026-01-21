自民党は21日、衆議院選挙の公約を発表します。飲食料品を2年間に限り消費税の対象としないことについて、「今後検討を加速する」と明記しました。

公約は、まもなく党内手続きで了承される見通しです。消費税減税のほか、積極財政や情報機関の設置など高市カラーを随所にちりばめています。

「日本列島を強く豊かに」と題された公約では、「飲食料品は、2年間に限り消費税の対象としないことについて、今後『国民会議』において、実現に向けた検討を加速する」と明記しています。

また「『危機管理投資』と『成長投資』を進め、『強い経済』を実現する」などと、「責任ある積極財政」を前面に打ち出しました。さらに「国家インテリジェンス機能を抜本的に強化する」として、対外情報機関の設置、外交では「中国とは開かれた対話を通じ、建設的かつ安定的な関係構築を目指す」とした上で、「台湾海峡の平和と安定は重要」としています。また、外国人の住宅・土地取得など法律・ルールの見直しや、旧姓の通称使用を法制化なども盛り込まれています。

一方、日本維新の会は、「動かすぞ、維新が。」をキャッチコピーとした公約を同じく午後発表します。食料品の消費税2年間ゼロのほか、「副首都法」を制定し東京一極集中を変えること、議員定数1割削減を目指すことも明記される見通しです。