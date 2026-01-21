南海キャンディーズ山里亮太（48）が21日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。高市早苗首相が表明した解散総選挙についてコメントした。

山里は「もう選挙はあるって決まってしまったので、それで大義はないとか、そういうことを今回の選挙の戦う材料にするんじゃなくて、我々国民が選ぶ、この人たちを選ぶとこうなる、っていう政策の方を充実させて、政策を戦わせるってことで、我々にとっての明るい方向を見せてほしいなあ、と」と語った。

さらに「これから先は、こんなタイミングで選挙はおかしい、じゃなくて、我々はこうしたい、って話を聞きたいなと思います」と発言した。

高市氏は19日夕、総理官邸で記者会見し、23日に召集される通常国会の冒頭で衆議院を解散すると、正式に表明した。冒頭「国民のみなさん」と語りかける形で切り出した。理由について「なぜ今なのか。高市早苗が総理でいいのか、今。主権者たる国民のみなさんに決めて頂くしかないと考えた」と述べた。

高市氏はまた、「私も進退をかけます」と述べ、自民党と与党を組む日本維新の会で過半数の獲得を目指す考えを示し、自身の進退にも言及していた。衆院選の日程は1月27日公示、2月8日投開票となる。