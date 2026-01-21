結婚発表の餅田コシヒカリ、カラードレスでのウエディングフォト公開「似合ってる」「センスがいい」の声
【モデルプレス＝2026/01/21】お笑いタレントの餅田コシヒカリが1月20日、自身のInstagramを更新。カラードレスでのウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】結婚発表の100キロ超美人芸人「センスがいい」華やかオレンジドレス姿
餅田は「カラードレスのオレンジ」とつづり、写真を公開。「ウエストにブラウンのリボンがアクセントになっていて、表面のラメは光が当たるとキラキラ光って美しかったです チュールとベースの色が違くて奥行きがあるのも、可愛らし」とドレスの細部の説明をしるし、ベアトップのカラードレスを着用した姿を披露した。
この投稿に「ドレス似合ってる」「可愛い」「カラーチョイスが最高」「結婚おめでとうございます」「センスがいい」などと注目が集まっている。
餅田は、2026年1月13日に出演した日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）で、2年前に結婚していたことを初告白した。（modelpress編集部）
