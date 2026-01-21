餅田コシヒカリ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/21】お笑いタレントの餅田コシヒカリが1月20日、自身のInstagramを更新。カラードレスでのウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいる。

◆餅田コシヒカリ、カラードレス姿を披露


餅田は「カラードレスのオレンジ」とつづり、写真を公開。「ウエストにブラウンのリボンがアクセントになっていて、表面のラメは光が当たるとキラキラ光って美しかったです チュールとベースの色が違くて奥行きがあるのも、可愛らし」とドレスの細部の説明をしるし、ベアトップのカラードレスを着用した姿を披露した。

◆餅田コシヒカリの投稿に反響


この投稿に「ドレス似合ってる」「可愛い」「カラーチョイスが最高」「結婚おめでとうございます」「センスがいい」などと注目が集まっている。

餅田は、2026年1月13日に出演した日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）で、2年前に結婚していたことを初告白した。（modelpress編集部）

