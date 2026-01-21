「バチェラー4」秋倉諒子、10年前のビキニ姿披露「スタイル良過ぎ」「ずっと可愛くて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/21】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が1月20日、自身のInstagramを更新。10年前の姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「バチェラー」34歳美女「スタイル良過ぎ」ビキニ＆ピンヒールで美ボディ全開
秋倉は「2016年が1番芸能のお仕事を頑張っていた年」とつづり、写真を複数枚投稿。美しいスタイルが際立つオレンジ色のビキニ姿や、白とストライプのビキニ姿、役柄の衣装を着て映画の脚本を手にする姿など、10年前の様子を公開している。
この投稿に「10年前も今も変わらない」「綺麗」「笑顔が印象的」「スタイル良過ぎ」「ずっと可愛くて素敵」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「バチェラー」34歳美女「スタイル良過ぎ」ビキニ＆ピンヒールで美ボディ全開
◆秋倉諒子、10年前の水着姿披露
秋倉は「2016年が1番芸能のお仕事を頑張っていた年」とつづり、写真を複数枚投稿。美しいスタイルが際立つオレンジ色のビキニ姿や、白とストライプのビキニ姿、役柄の衣装を着て映画の脚本を手にする姿など、10年前の様子を公開している。
◆秋倉諒子の投稿に反響
この投稿に「10年前も今も変わらない」「綺麗」「笑顔が印象的」「スタイル良過ぎ」「ずっと可愛くて素敵」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】