ゆん、4年前に「適応障害と診断」された過去・理由明かす「勝手に涙が出てくるみたいな」
【モデルプレス＝2026/01/21】YouTuberのゆんが1月20日、日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。過去に適応障害と診断されていたことを打ち明けた。
【写真】人気美人YouTuber、元相方とハートポーズ
今回、番組では「冬のメンタルヘルス」をテーマにスタジオでトークを展開。ゆんは、4年前にメンタルの不調を感じるようになったと切り出し、コンビでYouTuberとして活動していた頃に「仕事のストレスで適応障害と診断されました」と打ち明けた。
当時について「仕事が大好きで、本当にお休みもいらないくらいの性格だったんですけど、ある日、仕事場に行ったら勝手に涙が出てくるみたいな」と回顧。精神的に不安定になった理由も自覚しているといい「YouTubeチャンネルの方向性の違い。スタッフを雇っていたので、お給料を払わないといけないですし、お金の問題も重なっていつの間にか発症していましたね」と語った。
医師からは今の環境から離れるようアドバイスを受けたといい「2ヶ月間療養の期間をいただいて復帰したんですけど」と療養期間を設けたと説明。「適応障害ってどこが終わりなのかがわからなくて。2ヶ月後に職場に行っても『うっ』って思い出しちゃうこともあって。治ってるのか治っていないのかわからないけど、頑張らなきゃって切り替えで、ここまできました」と打ち明けた。さらに「結婚してから考え方が180度変わって、夫と弱みの共有ができるようになったんですよ。今までは人に頼れなかったですし、弱さを見せちゃいけないと思っていたので、それが解放されて心が楽になりました」と笑顔で話した。
ゆんは、2017年にYouTubeチャンネル「ゆんちゃんねる」を開設し、YouTuberとして活動を開始。2018年には、YouTuberのヴァンビとコンビを組み「ヴァンゆん」として活動していたが、2022年12月に無期限の活動休止を発表し、2023年9月に解散を発表した。
また、私生活では2023年5月に、YouTuber・Fischer’s-フィッシャーズ-のシルクロードとの結婚を発表。2024年4月に第1子男児、2025年10月に第2子男児の出産を報告した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気美人YouTuber、元相方とハートポーズ
◆ゆん「適応障害と診断されました」
今回、番組では「冬のメンタルヘルス」をテーマにスタジオでトークを展開。ゆんは、4年前にメンタルの不調を感じるようになったと切り出し、コンビでYouTuberとして活動していた頃に「仕事のストレスで適応障害と診断されました」と打ち明けた。
医師からは今の環境から離れるようアドバイスを受けたといい「2ヶ月間療養の期間をいただいて復帰したんですけど」と療養期間を設けたと説明。「適応障害ってどこが終わりなのかがわからなくて。2ヶ月後に職場に行っても『うっ』って思い出しちゃうこともあって。治ってるのか治っていないのかわからないけど、頑張らなきゃって切り替えで、ここまできました」と打ち明けた。さらに「結婚してから考え方が180度変わって、夫と弱みの共有ができるようになったんですよ。今までは人に頼れなかったですし、弱さを見せちゃいけないと思っていたので、それが解放されて心が楽になりました」と笑顔で話した。
◆ゆん、コンビYouTuber・ヴァンゆんとして活動
ゆんは、2017年にYouTubeチャンネル「ゆんちゃんねる」を開設し、YouTuberとして活動を開始。2018年には、YouTuberのヴァンビとコンビを組み「ヴァンゆん」として活動していたが、2022年12月に無期限の活動休止を発表し、2023年9月に解散を発表した。
また、私生活では2023年5月に、YouTuber・Fischer’s-フィッシャーズ-のシルクロードとの結婚を発表。2024年4月に第1子男児、2025年10月に第2子男児の出産を報告した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】