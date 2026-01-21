ファン転倒で騒然…aespa・カリナ、イベント移動中の“危険な瞬間”に困惑　警護スタッフの対応が拡散

aespaのカリナが、ヒヤリとする瞬間を経験した。

1月20日、オンラインコミュニティを通じて、イタリア・ミラノで目撃されたカリナの様子が公開された。

【写真】「ありえない…」カリナ、グラマラス体型

公開された映像には、イタリア・ミラノで開催された「PRADA（プラダ）2026秋冬メンズファッションショー」に出席したカリナが、イベント会場を移動する途中、押し寄せた人混みを困惑した表情で見つめる姿が収められている。

車に乗り込まなければならない状況で、一部のファンが押し寄せてカリナの前を塞ぎ、戸惑いを隠せなかった。その過程でファンが転倒する場面もあり、危険な状況となった。最終的に警護スタッフが「車に乗ります」と大声で叫び、現場が整理された。

（写真＝オンラインコミュニティ）カリナ

映像を見たネットユーザーからは「海外でもあんな騒ぎになるなんて」「安全が最優先」「警護スタッフよくやった」などの反応が寄せられ、カリナの安全確保のため声を上げた警護スタッフの対応に共感する声が相次いだ。

なお、カリナが所属するaespaは、1月31日・2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催される合同コンサート「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演予定だ。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。