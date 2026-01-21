美人インフルエンサー、10年前のきょうだいショットが話題「面影ある」「時の流れって早い」
【モデルプレス＝2026/01/21】クリエイターのおさきが1月20日、自身のInstagramを更新。10年前のきょうだいショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】美人インフルエンサー「面影ある」10歳当時のあどけない姿
おさきは「2016年のさきは10歳（小4？）でまだtiktokとか始める前でうーちゃん生まれたばっかで写真がうーちゃんだらけだった」とつづり、写真を投稿。仲の良いきょうだいショットや、妹の面倒をみる姿を披露している。
この投稿に「可愛すぎる」「みんな小さい」「面影ある」「10年前からお姉さん感ある」「時の流れって早い」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆おさき、10年前の写真公開
◆おさきの投稿に反響
