¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¶ì¤·¤ß25ºÐ¤Ç¡È¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¡É¡Ä´Ú¹ñ½÷À²Î¼ê¤È¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é19Ç¯
²Î¼ê¤ÎU;Nee¡ÊËÜÌ¾¥Û¡¦¥æ¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ19Ç¯¤¬²á¤®¤¿¡£
1·î21Æü¤ÏU;Nee¤µ¤ó¤Î19²ó´÷¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È´Ú¹ñ¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿U;Nee¤µ¤ó
U;Nee¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯1·î21Æü¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤¿¡£1981Ç¯5·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢25ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÀ¸Á°¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤À10Âå¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¿·À¤Âå¥ì¥Ý¡¼¥È Âç¿ÍÃ£¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê96¡Ë¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿U;Nee¤µ¤ó¡£°Ê¹ß¤â¥É¥é¥Þ¡ØÎ¶¤ÎÎÞ¡Ù¡Ê96¡Á98¡Ë¡¢¡Ø²¦¤ÈÈÞ¡×¡Ê98¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥Ü¡¼¥ó¡¦¥È¥¥¡¦¥¥ë¡Ù¡Ê96¡Ë¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ù¡Ê98¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØU;Nee Code¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ØGo¡Ù¤Ï¡¢DJ OZMA¤Î³Ú¶Ê¡ØÄ¶¡ª¡Ù¤Î¸¶¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ØOne¡Ù¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò¡È´Ú¹ñ¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°¼Á¤ÊÈðëîÃæ½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¿È¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤¹¤ë¡£U;Nee¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Èà½÷¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡ÖÆâ¾ÊÅª¤ÊÀ³Ê¤À¤¬¡¢¤½¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½ý¤òÆâÂ¦¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¶¯¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤»Ò¤À¡£°¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà½÷¤Î»à¤ÏÅö»þ¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ëÈðëîÃæ½ý¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¡¢·òÁ´¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÊ¸²½¤ò°é¤Æ¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë·Ù¾â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢19Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤âÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
