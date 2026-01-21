アオシマ、「1/700 艦船（フルハルモデル）」シリーズより 「日本海軍 重巡洋艦 愛宕 1942」を5月に発売
【1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 重巡洋艦 愛宕 1942】 5月 発売予定 価格：3,740円
青島文化教材社は、プラモデル「1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 重巡洋艦 愛宕 1942」を5月に発売する。価格は3,740円。1月28日14時より予約受付を開始する。
本商品は同社プラモデル「1/700 艦船（フルハルモデル）」シリーズで1942年時の日本海軍の重巡洋艦「愛宕」をプラモデル化したもの。
本キットは電探や無数の機銃を搭載する以前の「愛宕」が再現され、要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易いプラモデルとなっている。
高角砲や機銃など各種艤装を新設計で追加され、スライド金型を使用し、緻密かつ精密なモールドとなっている。
Copyright(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd. All rights reserved.
※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。