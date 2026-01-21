ÌÀÂåÂÀ¸¶ÉÜ¾ë¡ÖÄÃ±ó¶¶°äÀ×´Û¡×¤¬°ìÈÌ¸ø³«¡¡Ãæ¹ñ»³À¾¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÂÀ¸¶1·î21Æü¡ÛÃæ¹ñ»³À¾¾ÊÂÀ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ëÌÀÂå¤ÎÂÀ¸¶ÉÜ¾ë¡ÖÄÃ±ó¶¶¡×°äÀ×¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëËäË×¤«¤é¤ÎÈ¯·¡¡¢ÊÝ¸î¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö°äÀ×´Û¡×¡Ê°äÀ×ÊÝ¸î¡¦Å¸¼¨»ÜÀß¡Ë¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤Û¤É¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°äÀ×¤Ï2017Ç¯8·î¡¢Æ±»ÔÃÏ²¼Å´2¹æÀþËÌÂç³¹±Ø¤Î¹©»ö¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ë¿ô¥«·î¤ÎÈ¯·¡¡¢¸¡¾Ú¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÀÂåÂÀ¸¶ÉÜ¾ë¤ÎËÌÌç¡ÖÄÃ±óÌç¡×³°¤Î¸î¾ë²Ï¡ÊËÙ¡Ë¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤À¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÌÀÂå¤ÎÂÀ¸¶ÉÜ¾ë¤Ï·ø¸Ç¤Ê¾ëÊÉ¤ÈÈ¬¤Ä¤Î¾ëÌç¤ò»ý¤ÄËÌÊý¤Î·³»öµòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÄÃ±ó¶¶¤Ï¾ëÌç¤È³°Éô¤ò·ë¤Ö¸òÄÌ¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÀÀ¶»þÂå¤ÎÂÀ¸¶ÉÜ¾ë¤ÎËÉ¸æÂÎ·Ï¤È¸òÄÌÂÎ·Ï¤ò¼¨¤¹µ®½Å¤Ê¼ÂÊª»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÃ±ó¶¶¤Ï²«º½´ä¤ÎÀÚÀÐ¤òÀÑ¤ó¤ÀÃ±¥¢¡¼¥Á¶¶¤Ç¡¢»ÄÂ¸¤¹¤ëÄ¹¤µ¤Ï22¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý¤Ï17¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥¢¡¼¥Á¹â¤Ï3.5¥á¡¼¥È¥ë¡£¥¢¡¼¥ÁÉôÊ¬¤È¾åÉô¹½Â¤¡¢¥¬¥ó¤ÎÍã¤Î¤è¤¦¤Ê¸î´ß¹½Â¤¤Ê¤É¤¬»Ä¤ë¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ÌÌ¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿4ËÜ¤Î¤ï¤À¤Á¤Ç¡¢ºÇ¤â¿¼¤¤¾ì½ê¤Ç10¥»¥ó¥Á¤ËÃ£¤·¡¢¾¦¿Í¤äÎ¹¿Í¤Î±ýÍè¤¬Àä¤¨¤º¡¢ÇÏ¼Ö¤¬¹Ô¤¸ò¤¦ÌÀÀ¶»þÂå¤ÎÂÀ¸¶ÉÜ¾ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿¸¾¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Åö»þ±É¤¨¤¿»³À¾¾¦¿Í¤Î³èÆ°¤ÈËÌÊý¤Î¾¦¶È±ýÍè¤ÎÎò»Ë¤ÎÂÀ×¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡ÂÀ¸¶»ÔÊ¸Êª¶É¤ÎÎ¶Ì°Î¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤®¤ç¤¯¤¤¡Ë¶ÉÄ¹¤Ï¡¢°äÀ×¤ÎÈ¯¸«¤ÈÊÝ¸î¤ÏÂÀ¸¶¤ÎÅÔ»Ô¹Í¸Å³Ø¤ÈÊ¸²½°ä»ºÊÝ¸î¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÀÀ¶»þÂå¤ÎÂÀ¸¶¤ÎÅÔ»Ô¤Îµ²±¤Ë¿Í¡¹¤¬¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/²¦³ØÞ¹¡Ë