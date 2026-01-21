タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（28）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ“空港コーデ”を公開した。

「ただいまっっ 昨日無事に帰ってきてました」と韓国から帰国したことを報告。

空港でのグレーのトレーナー＆黒のミニスカート姿の写真をアップし、「たくさん楽しんだ余韻に浸りつつ…ちょっと（だいぶ？）散財しちゃったので気持ち切り替えてお仕事がんばりますーーっ」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いこっちゃん」「NIKEファッションカッコいい！」「元気120％ですね」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、大食い番組に出演経験あり。