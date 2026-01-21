Ì¡²è²È¡¦¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¿§»æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡×¡ÖÀ¸¤Ç¸«¤¿¤¤¡×
¡¡Ì¡²è²È¡¦¹â¶¶Î±Èþ»Ò»á¤Î¸ø¼°X¤¬20Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢³¤³°¤ÎÈþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÁ¤·¤¯¹â¶¶»á¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥Ç¡¦¥ä¥ó¥°Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡¢¡ÖArt of MANGA¡×Å¸¤Ë¹â¶¶ÀèÀ¸¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¿§»æ¤ÏVIZ media ¤µ¤óÈÎÂ¥ÍÑÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¾Ð´é¤Î¹â¶¶»á¤È¡¢ÂåÉ½ºî¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¤Î¿§»æ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸¤Ìëºµ¤Î¿§»æ¡¡À¸¤Ç¸«¤¿¤¤¡¡ÀèÀ¸¡¢¤Þ¤¿¹â¶¶Î±Èþ»ÒÅ¸¤òÁ´¹ñ³«ºÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ±Èþ»ÒÀèÀ¸¡¢µ®½Å¤Ê²èÁüÅê¹ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡»ä¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡ª¡ª¸¤Ìëºµ¤Î¿§»æ¡ª¡ª¡ª¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂçºß³ØÃæ¤Î1978Ç¯¡¢¡Ø¾¡¼ê¤Ê¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ø¤á¤¾¤ó°ì¹ï¡Ù¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¡Ø¶³¦¤ÎRINNE¡Ù¤Ê¤É¡¢¸½ºß¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ë¤Ç¡ØMAO¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£Ã±¹ÔËÜ¤ÎÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë2²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£2018Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¥¤¥º¥Ê¡¼¾Þ¡ÖHall of Fame¡×¡¢19Ç¯¤ËÊ©¹ñ¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¥à¹ñºÝ¿»²èº×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢20Ç¯¤Ë»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¡£
