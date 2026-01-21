1月31日に東京・両国国技館で開催される「照ノ富士引退・伊勢ケ浜襲名披露大相撲」がABEMA（アベマ）で独占生中継されることが21日、分かった。

昨年初場所限りで現役を引退した第73代横綱・照ノ富士（伊勢ケ浜親方）が大銀杏（おおいちょう）に別れを告げる節目の日。メインの「断髪式」だけではなく、最後の土俵入りや伊勢ケ浜部屋力士トーナメントといったさまざまなプログラムが予定されており、断髪後の“ニューヘアスタイル”披露までの全てや舞台裏の様子も無料生中継される。

引退相撲がABEMAで生中継されるのは初めて。伊勢ケ浜親方は視聴者へ向け「どんなものになるか自分の中でも楽しみにしています。ぜひ多くの方に見ていただいて“次は会場で見たいな”と思ってもらえるようなものになってくれたらいいなと思います。今は、自分もずっと生中継を聞きながら当日を過ごそうかなと思っているくらい楽しみにしています（笑）。ぜひ、相撲の良さと私の最後の晴れ舞台を生中継で見ていただけるとうれしく思います」とコメントした。

放送は1月31日の10時30分〜16時30分まで。元横綱・3代目若乃花の花田虎上、音羽山親方（元横綱・鶴竜）、安治川親方（元関脇・安美錦）が解説として出演する。