1月20日、全日本スキー連盟は2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪のスキージャンプ男子代表に小林陵侑を選出した。これに先立つ19日、ABEMAでドキュメンタリー番組『チャンピオン：小林陵侑』が独占配信を開始。番組では、世界的な天才ジャンパーが抱えていた知られざる苦悩と、再び世界の頂点に立った劇的な大ジャンプの舞台裏が明かされた。

五輪金メダル、W杯総合優勝と輝かしい経歴を持つ小林陵侑。しかし、2024-25シーズンの滑り出しは決して順風満帆ではなかった。アイスランドで世界記録となる291mのジャンプを成功させたことで、「そのシーズンの注目度もありましたし、プレッシャーもありました」と小林は振り返る。

開幕前には「ちょっとシーズンの前に体調崩しちゃって、どうにか予選通って試合に出られた感じでしたね。動くのも精一杯」という最悪のコンディション。感覚の修正も鈍り、流れをつかめないままシーズンに突入した。特に、前回覇者として臨んだ年末年始の「ジャンプ週間（フォー・ヒルズトーナメント）」での敗北は象徴的だった。総合優勝の望みが断たれ、ランキングも後退。トロフィー返還式では「『（今回も）出たの？』って感じでしたね」と自嘲気味に語るほど、メンタルと技術のバランスを崩していた。

転機となったのは、W杯札幌大会直前の調整だった。次の大会をスキップし、札幌でトレーニングを重ねることで自信を取り戻していった小林。そして迎えた2025年2月のW杯札幌大会。同じくミラノ五輪の日本代表でチームメイトの中村直幹は、小林がつぶやいたある言葉を鮮明に覚えていた。「陵侑がボそっと『こういう年ってさ、札幌で勝つんだよね』って言ってたんですよね。半分ふざけて半分本気で言ってたんですよ」

当時、ステファン・クラフトらオーストリア勢が圧倒的な強さを見せており、中村自身も「まだちょっと（優勝は）遠いんじゃないかなっていう風には勝手に思ってました」と感じていたという。

追い風を切り裂いた“完璧なジャンプ”

札幌大会決勝1日目。1回目のジャンプは強豪たちも飛距離が伸びないタフなコンディションとなり、大接戦の様相を呈していた。運命の2回目、小林の出番でジャンプ台には追い風が吹く難しい状況となる。母国の観客が固唾をのんで見守る中、小林は空へ飛び出した。

「さあ、陵侑。どうだ？これは完璧なジャンプです！さすがです。この厳しい追い風の中見せました」

その飛距離は、後に続くクラフトら強豪オーストリア勢をも凌駕するものだった。中村も当時の心境を「みんな下で言ってたのはアイツやっぱり本当に札幌で勝つんじゃないか、みたいな『言霊あるぞ、これ』みたいな」と振り返る。

そして迎えた2本目の最終ジャンプ。優勝争いのプレッシャーがかかる中、小林は再びビッグジャンプを見せる。

「（今日）最後のジャンパー、さあ来い陵侑。見せるか。どうだどうだ？うああ、伸びてきたぞ。完璧なジャンプだ。いや、途中で追い風が入っていたんですが、そこも何ら問題なし。ミラクルを起こす小林陵侑」

実況が絶叫するほどの会心のジャンプで、小林は見事に復活の優勝を果たした。

試合後、小林は「やっぱ結構久しぶりにロングジャンプ連発してたのでベストな状態の中でのパフォーマンスではなかったですけど、ま、その中でもビッグジャンプ2本決めて勝てて良かったすね」と、安堵の表情で語った。

この札幌大会で、小林は翌日の2日目決勝でも優勝を飾り、完全復活を世界に印象づけた。2月6日に開幕するミラノ五輪代表。苦悩のシーズンを乗り越え、再び上昇気流に乗った小林陵侑が、イタリアの空でどのような「ビッグジャンプ」を見せてくれるのか。世界中の期待が高まっている。（(C) Red Bull）