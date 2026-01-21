国立社会保障・人口問題研究所が公表した令和5年の地域別将来推計人口によれば、地方都市の未来は楽観を許さない状況です。特に東北地方の減少幅は凄まじく、2050年には秋田県で人口の約42％、青森県で約39％が失われると予測されています。さらに深刻なのは、社会を支える「生産年齢人口（15〜64歳）」の激減です。秋田県ではこの世代が52.3％減少、つまり「働き手が半分以下になる」という事態が目前に迫っています。病院、スーパー、交通インフラといった生活に不可欠なサービスが、人手不足によって維持できなくなる可能性が極めて高いのです。これに対し、東京都は2050年でも人口は微増すると予測されており、「東京一極集中」と「地方の空洞化」の格差はさらに広がることが予想されます。こうした背景のなか、地方で35年や40年の住宅ローンを組むことは、資産形成の観点からみて正しい選択なのでしょうか。

安定した公務員夫婦への「親からの助言」

東北地方の県立高校で教諭として働くコウイチさん（44歳）と同い年で別の県立高校に勤める妻は、一人息子を育てる共働き世帯です。年収はそれぞれ650万円、貯蓄は1,000万円台。

現在は、戸建て賃貸で暮らしています。家賃は10万5,000円ですが、住宅手当のおかげで実質負担は8万円台。職場にも近く、書斎も確保できる広々とした住まいに、夫妻は「一生賃貸でもいい」とすら考えていました。そんな二人の心に波風を立てたのが、コウイチさんの父（69歳）の言葉でした。

「家を買うには、年齢的にいまが最後のチャンスだぞ。家を持ってこそ一人前。家を持っていないなんて世間体も悪い。それに、孫のためにも資産を遺してやるべきだ」

コウイチさんは「いまは無理にローンを組む時代じゃない。賃貸のほうが身軽だし、維持費もかからない」と反論しましたが、父には、高度経済成長の終わりからバブル期にかけて、低賃金と高金利に耐えながら必死に働き、家一軒を建てたという強烈な自負があります。父にとって家は単なる建物ではなく、「家族を守り抜き、社会に認められた証」そのものだったのです。父の話を受け、コウイチさんは、期待に応えるべきなのか、と住宅購入に前向きな姿勢をみせました。

「6,000万円の家」は老後の資産か、負債か

二人が希望する条件で新築を検討すると、土地と建物で約6,000万円という見積もりが出ました。公務員としての信用と潤沢な退職金見込みがあれば、キャッシュフロー上は問題なく完済可能です。

しかし、コウイチさんが住宅購入について調べていくなかで、冷静に考えたのは「完済したあとの家の価値」でした。35年後の2061年、この街の人口は半分近くに減っています。そのとき、築35年の家を売却しようとしても、買い手がつかない可能性が極めて高いのです。

「もし息子が都会に出たら、人口が激減したこの街の古い家を相続させることは、ただの迷惑になるのではないか」固定資産税や維持費だけがかかり続け、処分もできない「負の遺産」を息子に押し付ける未来。そのリアリティを直視したとき、コウイチさんの決意は揺らぎました。

賃貸の継続と、父との「絶縁」

検討の末、夫妻は住宅購入をやめて、賃貸住まいを続けるという結論を出しました。

「親のメンツのために家を建てるのではなく、将来息子に重荷を遺さないことこそが、自分たちの責任」と考えたからです。しかし、この決断を伝えた際、父の反応は凄まじいものでした。

父は「私の顔に泥を塗るのか」「孫になにも遺さないつもりか」と激昂し、コウイチさんの説明に一切耳を貸そうとしません。自分が人生をかけて成し遂げた「家を建てる」という価値観そのものの否定と映ったのでしょう。古い価値観を持つ父にとって、家を買わないことは「挫折」や「逃げ」でしかなかったのです。

結局、議論は平行線のまま終わり、それ以来、父との交流は途絶えました。孫に会わせることも難しくなり、事実上の絶縁状態となってしまいます。

親世代の「自負」と子世代の「合理性」の衝突

親世代にとっての住宅は、単なる不動産ではなく、近所や親戚に対するメンツという意味合いが強く含まれています。そのため、子が「2050年の人口予測」といった客観的なデータで論理的に反対しても、親は「自分たちの価値観を否定された」と感情的に受け取ってしまいがちです。

こうした場合は、データで説得するよりも、「いまの家賃負担の軽さが、いかに孫の教育費や自分たちの老後資金（親の介護費用含む）の安定に繋がっているか」という、親にとってもメリットのある具体的な資金計画として提示することが、摩擦を和らげる一助となるかもしれません。

「自分が住みたいから買わない」というとわがままに聞こえますが、「息子に将来、負の資産で苦労をかけたくない」という理由は、孫を思う祖父母にとっても無視できない論点です。「この街の35年後、息子が家を売れずに固定資産税だけを払い続ける姿をみたくない」と、共通の守るべき対象（孫）の未来を主語にし、そのうえで親の介護についても計画していることを伝えることで、感情的な対立を回避できる可能性があります。

親が家を勧める背景には、「老後が心配」「しっかり貯蓄できているのか」という、子への不信感や不安が隠れていることもあります。家を買わない代わりに、しっかりとした貯蓄額や資産運用の状況、将来の計画などを具体的に示すことで、「家は持たないが、将来の備えは万全である」という別の形での「一人前」を証明することも検討すべきでしょう。