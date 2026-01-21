テレビ番組やCM、SNSなど、さまざまな場面で外国人タレントの活躍が目立った2025年。みなさんが「一番活躍したと思う外国人タレント」といわれたら誰を思い浮かべますか。株式会社NEXERと外国人タレント・モデル事務所『L'agente』が共同で実施した調査によると、「デーブ・スペクター」さんが1位に選ばれました。



調査は、全国の男女1000人を対象として、2025年12月にインターネットで実施されました。そのほかの結果と回答者からのコメントは以下の通りです。



▽2025年一番活躍したと思う外国人タレントランキング



【1位：デーブ・スペクター（220票）】

▽ワイドショーに週に何回か出演していたので、定期的に観た印象（40代女性）

▽テレビをつけると毎週、番組で顔を見るから。キャリアが長いから（40代男性）

▽テレビの出演頻度が高いから。彼がいつも頑張っていると、何となく安心する（30代女性）

▽毎週日曜日に見ている番組にいつも出ているので自分の中では毎年一番見る外国人タレントさんだから（40代男性）



鋭い時事コメントからユーモアあふれる発言まで幅広く活躍し、テレビやネットで高い存在感を発揮。長年培ってきた知名度と安定感が、多くの支持につながった結果といえそうです。



【2位：フィフィ（204票）】

▽政治の事で凄く良いことを言っていると思った（20代男性）

▽日本人ではないのに日本を愛しているから（40代男性）

▽SNSにおいて政治関連でよく目にしたから。今年すごく支持を集めていると思う（30代女性）

▽今の政府内の問題点をズバリと突く的を射た発言は聞いていてスッキリします（30代男性）



歯に衣着せぬ発言と的確な社会・時事コメントが支持を集め、テレビやSNSで強い存在感を発揮。賛否を恐れず意見を発信する姿勢が、多くの人の印象に残った一年だったといえるでしょう。



【3位：パトリック・ハーラン（パックン）（153票）】

▽投資の番組でよく見たから（20代男性）

▽ハンサムだし馴染みがある（30代男性）

▽日本の政治問題などもよく知っていて、日本語で解説できる努力が素晴らしい（30代女性）

▽頭が良く日本の文化も理解していて発言も身近で親しみを感じるから（50代男性）



高い知性と分かりやすい解説力で、ニュースや情報番組を中心に安定した活躍を見せた一年。難しい話題も親しみやすく伝える姿勢が、多くの視聴者から信頼を集めた結果といえるでしょう。



【4位：厚切りジェイソン（88票）】

▽芸人として以外でも活躍しているから（20代男性）

▽テレビ出演と事業で両立している（30代女性）

▽幅広い分野で活動しているのを目にしたから（50代女性）

▽お笑いタレント、コメンテーターとしてだけでなく、IT企業役員や投資家としての一面も持ち、テレビ以外にYouTubeなどでも情報を発信し、インテリジェンスが魅力とされているから（50代男性）



独特な日本語ネタでブレイク後も、投資やビジネス分野での発信が注目を集めました。芸人の枠を超えた多方面での活躍が、評価につながったといえそうです。



【5位：森崎ウィン（84票）】

▽映画やドラマに出演していたから（20代女性）

▽ラジオもやっていたし、声が好き（40代女性）

▽ドラマにもでて、テレビの露出がすごく増えました（50代男性）

▽ドラマにいくつか出ていた（60代女性）



俳優・アーティストとして幅広く活躍し、ドラマや映画、音楽活動など多方面で存在感を発揮。確かな演技力と親しみやすい人柄が評価され、多くの支持を集めた一年だったといえるでしょう。



