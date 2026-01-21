「タイムラインで流れてきた『大根と和牛をめんつゆで煮るだけでうまい』というのを真似してみたら和牛の甘い油をとろとろの大根が吸って最高すぎて感動してる。これだからXはやめられない。」



【写真】大根と和牛の煮込み

長年にわたって八百屋として働いている「青髪のテツ｜八百屋歴14年」（@tetsublogorg）さんが投稿したのは、大根と牛肉を煮込んだお鍋の画像。寒さが続くこの季節には見ているだけでもたまらない一枚ですが、青髪のテツさんが感動したのはその味でした。大根にめんつゆと和牛の旨味が染み込んだ一品は心も体も温めてくれるもの。その味が画像越しにも伝わったようで、多くのコメントが届きました。



「めんつゆって偉大」

「大根と脂が出るものを麺つゆで煮たら大抵美味い」

「高い肉は他の食材と合わせた時に真価を発揮する気がしますね！」

「山形の芋煮っぽい味ですかね」



お肉は少し奮発しないといけないのですが、手軽に試しやすいメニューではないでしょうか。このような声の他にも「こうすればよりおいしいのでは？」というアイデアが次から次に飛び出し、どれも想像するだけでお腹が空いてくるものばかりです。アレンジ次第ではいろんな変化や味を楽しめ、寒い冬の楽しみが増えるかもしれません。



八百屋として長年の経験を持つ青髪のテツさんをもうならせた今回の一品。長年野菜と向き合ってきた青髪のテツさんにこの料理について、お話を伺いました。



ーーこのメニューの材料と手順は？



「・国産の牛肉300g

・大根1/2（青首側）

・4倍のめんつゆを100mlと水500mlを合わせたもの



1.薄めためんつゆで輪切りにして面取りした大根を20分茹でる（下茹でをするとなお良い）

2.食べる直前に牛肉を入れて火が通ったら完成」



ーー寒い日にぴったりですね。リピートも？



「たまたま作って美味しかったので紹介しましたが、まだリピートはしていません。夕食でもお酒のおつまみでもどっちでも美味しいと思います」



ーーこんなアレンジでもっと美味しくなるのではというアイデアがあれば？



「元ネタはこんにゃくが入っていたので、こんにゃくも良いですね。豆腐やネギも入れると美味しそうです」



ーー野菜を使ったレシピを紹介されていますが、自信作は？



「以前のポストで紹介した小松菜の炒め物です」



ーー15年の八百屋歴をお持ちの青髪のテツさんが一番推したい野菜は？



「今の時期は白菜ですね。厳しい寒さの冬は甘味がまして美味しいので」



ーー八百屋経験の中で忘れられないエピソードはありますか？



「新入社員の時にブロッコリーとカリフラワーを間違えて発注した時は焦りました。大量のカリフラワーがお店に届いた時に気がついて、上司に怒られました。なんとか必死に1日で売り切りました」



野菜の魅力を発信し続ける青髪のテツさんは 「『野菜de健康プロテイン』という、野菜とタンパク質が同時に摂れるプロテインを開発、販売しています。乳酸菌150億個、穀物麹が入り腸活の要素もあるので、毎日の健康や美容におすすめです」と話してくれました。



