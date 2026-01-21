見た目がかわいいと思う「秋田県のお土産」ランキング！ 2位「なまはげのおくりもの」を抑えた1位は？【2026年調査】
寒い時期の旅は、非日常の空気とともに小さな発見が増えるものです。その中でも、見た瞬間に心をつかまれるお土産は、思い出の象徴として手元に残したくなります。今回は、見た目のかわいらしさが際立つ品々に注目しました。
All About ニュース編集部は1月9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、見た目がかわいいと思う「秋田県のお土産」を紹介します！
回答者からは「なまはげの面が細かなところまで再現されつつ、良い具合にデフォルメされているのがかわいいと思います」（40代男性／三重県）、「インパクトもあるし、秋田らしいです」（40代女性／北海道）、「なまはげをかわいくデフォルメしたパッケージが親しみやすい。少し怖いイメージをやわらげていて、見た目が楽しい」（30代女性／秋田県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「蓋を開けた時のパステルカラー色が可愛い」（30代女性／沖縄県）、「色合いも華やかで、写真映えもばっちり。秋田の夏の風物詩としても有名で、見た目のかわいさとご当地感を兼ね備えた、心ときめくお土産です」（40代女性／滋賀県）、「おばあちゃんがコーンのカップに盛ってくれる丸い昔ながらのアイス、売り子のおばあちゃんもアイスもかわいい」（40代男性／岩手県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：なまはげのおくりもの（まちのお菓子屋 にこり）／43票2位は、まちのお菓子屋 にこりの「なまはげのおくりもの」でした。秋田の伝統行事「なまはげ」をモチーフにしたインパクト抜群のお菓子で、見た目のユニークさが特徴。お土産としても話題性があり、子どもから大人まで幅広い層に人気があります。
1位：ババヘラ・アイス（進藤冷菓）／51票1位は、進藤冷菓の「ババヘラ・アイス」でした。秋田の名物アイスとして知られ、色あざやかな花の盛り付けが特徴的。コーンと専用ヘラ付きのセットもあり、自分でもババヘラ・アイス作りにチャレンジすることができます。
