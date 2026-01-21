「無料なのが申し訳ない」国民の元カレ・寺西拓人、ドアップ自撮りに反響！ 「全国民女性を射止めにきている」
timeleszの寺西拓人さんは1月19日、自身のInstagramを更新。自撮りショットを公開したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】寺西拓人のドアップ自撮りショット
ファンからは「8枚目の写真にズキュン」「ドアップは心臓に良くないー！」「ドアップ自撮りは確信犯だー」「近いよ！！！」「全国民女性を射止めにきている」「メロがすぎる！！！」「無料なのが申し訳ないわ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ドアップは心臓に良くないー！」寺西さんは「時系列バラバラです」とつづり、9枚の写真を投稿。1〜7枚目はほかの人が撮影したソロショットですが、8枚目に自撮りショットを載せています。かなり至近距離から撮影しており“国民の元カレ”という愛称の通り、彼女目線を疑似体験できるような1枚です。
ドアップ自撮りはほかにも！9日にも「最近のこと」とつづり、8枚の写真を投稿していた寺西さん。こちらでも8枚目にドアップの自撮りショットを公開しています。ファンからは「最後の写真見てたら5分が経過しました」「まつ毛綺麗ー！」「僕おでこ綺麗でしょ？？」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
