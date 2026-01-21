高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第16週「カワ、ノ、ムコウ。」の第78回が１月21日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】身請けの話が来たのになみの表情は…

ヘブンが求めていたビアをトキに売ったり、ヘブンに西洋料理を食べさせたりと、要所要所で活躍してきた舶来品店「山橋薬舗」の山橋才路（柄本時生さん）。

山橋のもう１つの顔が明らかになり、SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

＊以下１月21日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

『ヘブン先生日録』の連載は大好評！トキとヘブン（トミー・バストウさん）の様子は天国長屋の方にも届いている。

サワ（円井わんさん）となみ（さとうほなみさん）は、自分たちはどうやって長屋を出るのか思案する。

その頃、散歩中のトキとヘブンは町中の人から声をかけられていた。

記事の影響の強さに2人は戸惑う。

そんな中、トキはまさかの英語を披露することになる。

教員試験合格を目指すサワは「白鳥倶楽部」というサロンを訪ねる。サロンは実は山橋薬舗の中に。そこには将来のために勉強する人たちが集っていた。

一方、遊郭ではなみに身請けの話が来る。

戸惑うなみは嬉しい気持ちもあるが怖い気持ちもあるとして「許されるならば数日だけ待ってごしなさい」と訴える。考える時間をもらえたなみは、物思いにふけり…

＜視聴者の声＞

教員試験合格を目指すサワは「白鳥倶楽部」というサロンを探していました。たどり着いたのは舶来品を扱う「山橋薬舗」。サワが戸惑っていると、店主の山橋才路がやってきます。山橋によると、山橋薬舗の中に白鳥倶楽部があるというのです。白鳥倶楽部の中では勉強に励む人たちがいました。



SNSやコメントでは薬舗に西洋料理店、サロン運営と山橋の多才ぶりに驚く声が目立ちました。

「山橋さんどんだけ裏の顔をお持ちなんだ」「西洋料理を難なく作れるし、白鳥倶楽部というサロンも作るし、山橋さん自身相当な学のある人では」「山橋さん手広いな」「何者なの」「やり手なのね」

『ばけばけ』では武士の時代が終わっても時代の変化についていけず、立ちすくむ人たちが描かれてきました。それだけに、

「この時代に、教師、弁護士試験、土木技師等々になりたい者が集まって勉強するサロンがあったんだ」「藩政時代からの薬屋を続けながら、うまく開化の波に乗って財を成し、自身もディレッタント(好事家)でありつつ地域の志のある人々のパトロンとなった若い名士、みたいな感じ」

など山橋について想像をめぐらせる人もいました。

「センスある」

一方で、「白鳥倶楽部」というネーミングが印象に残ったようです。

「勉学にもがくも凛々しく！みたいな意味で名付けたのかな、白鳥倶楽部」「みにくいアヒルの子みたいに将来羽ばたけるようにって名前なのかな」「秘密基地っぽい感じが素敵」「センスあるわぁ山橋さん」

などの声が目立ちました。

一方で、錦織と「白鳥倶楽部」のつながりを疑う人も。

「錦織さんが山橋薬舗にビアがあることを知ってたのは、白鳥倶楽部に通っていたことがあるから？」

という人もいました。

ーーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。