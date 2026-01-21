「タント カスタム」の世界をより進ませたカスタム

ダイハツは東京オートサロン2026に、カスタムカーとなる「タント カスタム クロメキ」を出品しました。

「タント」は、両側スライドドアを備えた背の高いボディを特徴とする、スーパーハイトワゴンというジャンルの開拓者となるモデルです。そして、スーパーハイトワゴンは、今、最も軽自動車で売れているジャンルとなります。その「タント」をより上質で迫力あるスタイルにしたものが「タント カスタム」です。

そのタント カスタムを、「都会の夜に似合う迫力を、フロントフェイス等で表現した」というのがタント カスタム クロメキです。東京オートサロン2026のダイハツのブースに居た担当者は「裏タントでもあるカスタムの世界を、より伸ばした、その先を見せるようなカスタムです」と言います。

ワイドで煌びやかな迫力ある顔つきとリヤ周り

タントカスタム クロメキの最大の特徴は、フロントフェイスでしょう。「光物をぜいたくに使い、タテもヨコも、大きく見せるようにしました」と担当者。グリルは車幅いっぱいにまで広がっており、フロント周りすべてがグリルのようになっており、非常に迫力ある顔つきです。

また、リアガーニッシュは、二本の光の線が左右に走る、オリジナルのガーニッシュを装着。フロント周りに負けない迫力をリア側でも生み出しています。バックドアスポイラーやスカッフプレートなどはダイハツの純正用品も使われています。

足回りはダウンサスに、ウェッズスポーツ「クレンツェ シュリット」の16インチアルミホイールと、ヨコハマゴムのスポーツタイヤ「DNA S FRIVE」を装着。煌びやかな足元が、都会のイメージにマッチします。

グレーとパープルのインテリアで都会の艶感を演出

ブラックを基調としたエクステリアとは対照的に、インテリアではグレー×パープルという配色を採用しています。ダッシュボードにかぶせられたインパネカバーは、ダイハツのロゴを使った、オリジナルのモノグラム模様を採用。高級感と遊び心が交錯する、にくい演出です。

シートカバーと、ステアリングカバーはグレー。純正オプションにあるものを、色とステッチを変えて使用しました。ステアリングやエアコン・アウトレット、ドアのひじ掛け等に、パープルの差し色が使われ、都会的で上品な艶感を演出しています。

ダイハツは、隣に「ムーヴ」をベースにした「ムーヴ クロメキ」を展示していましたが、同じ「クロメキ」と名付けながらも、ムーヴ クロメキは大人の格好よさを狙い、タント カスタム クロメキは都会志向に振っていたというのが違いになります。