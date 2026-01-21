ドウシシャより『コードレススチームアイロン』の新色登場 コードレス・収納で引っ掛け0に
ドウシシャはアイロン『コードレススチームアイロン』の新色を、公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の家電量販店を通じて発売した。
『コードレススチームアイロン』は、コードレスでありながらも強力スチームショット機能を搭載している製品だ。
スチームショットボタンを押すと、水タンクに入っている水が、かけ面にあるスチーム噴出孔からスチームとなって噴出する。ハンガーに吊るしたままのスーツなどの衣類や、セーターなどの毛製品のシワ取りに使える。
またスプレーボタンを押すことで、水タンクの水が本体先端にあるスプレー口から出る。頑固なシワにピンポイントでスプレーをしてシワを取ることが可能だ。
アイロンとしての機能も揃っている。約110度の低温、約150度の中温、約210度の高温の3段階に調節できるほか、最初の立ち上がりは最短50秒となっている。
充電スタンドにはコードが収納できるため、収納にも優れた製品だ。
今回追加されたカラーバリエーションは、グリーンとクリームの2種類だ。パステルカラーシリーズとして、ドウシシャが展開する他製品と色味が合ったカラーとなっている。
（文＝リアルサウンドテック編集部）