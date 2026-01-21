プリキュアふりかけ＆カレーなど新作公開 新作『名探偵プリキュア！』ビジュアル＆中身、キラキラシール【一覧】
丸美屋食品工業は20日、テレビアニメ「プリキュア」シリーズの新番組『名探偵プリキュア！』の商品を披露した。1月29日に発売する。
【画像】『名探偵プリキュア！』ふりかけ、カレー、お茶づけなどのビジュアル・価格 「プリキュア キラキラシール」も
新商品は「プリキュア ふりかけミニパック」「プリキュア カレー＜ポーク＆野菜甘口＞」「プリキュア プチパックカレー＜ポーク＆野菜甘口＞」「プリキュア お茶づけ」「プリキュア キャラめんトッピング」。キャラめんトッピングを除き、共通のプレミアム、丸美屋オリジナル「プリキュア キラキラシール」1枚が入る（全30種）となる。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。ABCテレビ・テレビ朝日系で2月1日放送開始（毎週日曜 前8：30）。
■「プリキュア ふりかけミニパック」
4アイテム＜たまご＞6袋、＜さけ＞6袋、＜おかか＞4袋、＜小魚＞4袋、計20袋を詰め合わせ。子どもにうれしいカルシウム入り。
■「プリキュア カレー＜ポーク＆野菜甘口＞」
■「プリキュア プチパックカレー＜ポーク＆野菜甘口＞」
ポークをメインに7種類の野菜（じゃがいも、にんじん、コーン、玉ねぎ、かぼちゃ、トマト、ほうれん草）を合わせた。温めなくてもおいしく食べられ、弁当にも利用できる。アレルギー主要8品目（卵、乳成分、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ）と大豆を使用していない。
■「プリキュア お茶づけ」
「のり」4袋が入ったお茶づけ。番組に登場する“ポチタン”の絵柄のかまぼこと3色あられが入る。子どもにうれしいカルシウム入り。
■「プリキュア キャラめんトッピング」
具材には、コーン、わかめ、番組に登場する“ポチタン”の絵柄のかまぼこが入る。
※「プリキュア キラキラシール」はつかない。
