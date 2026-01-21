レースクイーンの荏崎ろあ（26）が21日までに自身のインスタグラムを更新。迷彩柄のミニスカ・コスで大阪オートメッセ参加をアピールした。

「今年も2/13-15開催の大阪オートメッセ『build. works』様のブースに立たせて頂きます」と告知し、迷彩柄のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップ。

「3年連続で起用して頂けて本当に嬉しいです！今回もbuildさんのグッズ、車両展示などなどそして私のグッズも今年も置いて頂けるそうです 貴重な関西でのお仕事 皆様、今年もよろしくお願いします！！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「カッコいい！」「可愛い」「ミリタリーな感じも着こなしてて素敵」「ミリタリー最高です」「今年も、ろあちに会いに行きます！」などの声が寄せられている。

荏崎は、2023年にレースクイーン・デビューし、25年はスーパーGTは「JLOC」、スーパー耐久は「シンリョウレーシング」で活動。今年1月9〜11日に千葉・幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」にマフラー・メーカー「SenseBrand」のキャンペーンガールとして参加、「盗撮禁止」と書かれたプレートを掲げて話題になった。埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル60、スリーサイズはB83・W54・H87。趣味はドライブ、料理。特技は車の整備、裁縫、パソコン。資格は普通自動車運転免許、大型二輪免許。

東京オートサロンの会場での不適切撮影を巡っては、荏崎のほか、パーツメーカー「alpharex」キャンペーンガールの辻門アネラ、桐生もえこ、輸入車の販売やカスタムを手掛ける「MCCーComplete」キャンペーンガールの瀬名ひなのらがSNSで被害を訴えていた。