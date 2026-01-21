記者会見を終えて退出するトランプ大統領＝20日、ホワイトハウスのブレイディ記者会見室/ Alex Brandon/AP

（CNN）トランプ米大統領は就任1年の節目にあたり、記者で埋め尽くされたホワイトハウスの会見室で会見を行った。約2時間にわたって、移民、経済、ベネズエラなど幅広いテーマに言及した。

今回の会見は自身の成果を誇示する狙いだったが、発言の中で繰り返しバイデン前大統領に触れて責任を転嫁する場面も目立った。

トランプ氏はこの後、スイス・ダボスで開かれる世界経済フォーラム年次総会に向かい、演説する予定だ。

主な発言の要点は次の通り。

グリーンランド情勢：トランプ氏は、関税以外の手段を用いてデンマーク自治領グリーンランドを獲得する可能性を示唆し、世界貿易を巡る自身の措置の合法性を連邦最高裁が審理する中で、含みを持たせた警告を発した。関税が依然として自身の「好ましい」手法だとも述べた。

また、グリーンランドの人々とは自らが話せば、米国によるグリーンランドの「領有」に賛同するようになるとの考えを示した。グリーンランドでは週末に数千人の住民が取得に抗議するデモを行っている。

さらに、北大西洋条約機構（NATO）はグリーンランド問題で「非常に満足するだろう」と語ったが、具体的な内容は明らかにしなかった。

「平和評議会」：新設した「平和評議会」について、戦争終結に無力だと批判した国連に代わる存在になる「かもしれない」と述べた。平和評議会は、パレスチナ自治区ガザ地区でのイスラエルとイスラム組織ハマスとの戦闘終結を巡る合意の一環として設けられた。ロシアのプーチン大統領を含む各国首脳に参加を呼びかけたが、フランスのマクロン大統領は、平和評議会の活動範囲に疑問があるとして参加しない考えを明らかにしている。

各国首脳とのやり取り：トランプ氏は、マクロン氏や英国のスターマー首相と、私的なメッセージをSNSに複数投稿して以降、話していないと明らかにした。マクロン氏の投稿には「グリーンランドであなたが何をしようとしているのか理解できない」との文言が含まれていたという。

マクロン氏が提案した主要7カ国（G7）の緊急首脳会合についても、トランプ氏は出席しない考えを示した。トランプ氏は「直接関係する人々と会談する予定だ」と述べた。

一方で、トルコのエルドアン大統領と「非常に重要な」電話会談を行う予定だとも述べた。

ベネズエラ情勢：トランプ氏は、ベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏を「信じられないほど素晴らしい女性」と評し、何らかの形で同国の指導部に「関与」することを期待すると語った。マチャド氏は先週、トランプ氏にノーベル平和賞を授与した。トランプ氏は、自身が平和賞を受賞した場合に米国民にどのような利益がもたらされるのかと問われ、米国民の生活が良くなることはないと答えた。

イラン情勢：トランプ氏は、イランを巡る今後については不透明だと述べ、軍事的選択肢が残っているのかどうかについては明言を避けた。