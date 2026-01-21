昨年デビューしたばかりのCORTIS（コルティス）の「FaSHioN」が自身2曲目の億単位ストリーミング記録を達成した。同曲はデビューアルバム収録曲で、Spotifyで累積再生数1億回（18日付）を突破した。

CORTISは、昨年発表されたK−POPボーイグループの曲のうち、1億ストリーミング最短期間達成記録1、2位を記録した。最短で1億ストリーミング達成したのはデビューアルバム収録曲の「GO！」で発表116日で1億ストリーミングを達成。さらに「FaSHioN」が132日で1億を突破して続いた。

韓国メディアのヘラルドミューズは21日「CORTISのSpotify月別リスナー（最近28日間のリスナー数）は、最新データの18日付基準で、836万8980人、自己最高数値を更新した。最近4年間デビューしたK−POPボーイグループの中で、同プラットフォームで最も多い月別リスナーを保有している」と報じた。

2月13日午後2時には、アニメーション「GOAT」の挿入歌「Mention Me」の音源を発表する。「GOAT」は、ハリウッド製作会社ソニーピクチャーズアニメーションの新作で「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」製作陣と製作会社が再び集まった。NBA選手ステフィン・カリーがプロデューサーとして参加し、今年最高の期待作に挙げられている。