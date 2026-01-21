¼«Ì±ÅÞ¡¢À¯¸¢¸øÌó¤Î¸¶°Æ¤Ç¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Î¿©ÎÁÉÊ½ü³°¡×¤ò¸¡Æ¤
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¦·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤ÈÈÖÁÈ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÌó¸¶°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Î¿©ÎÁÉÊ½ü³°¡×°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¡Ö27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤ò·Þ¤¨¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢¸øÌó¤Î¸¶°Æ¤¬ºòÆüÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿©ÎÁÉÊ¤ò2Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¸ºÀÇºö¤Î¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ù¤ÈÌÀµ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÍ½»»ÏÈ¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬½Å»ë¤¹¤ë¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýºö¡Ù¤âÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢¸øÌó¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ò2Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÆ°¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿¹±Ê¤µ¤óÀ¤¤ÎÃæÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×
¿¹±Ê¹¯Ê¿¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ì±¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢°ìÊý¤ÇÌîÅÞ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Á¤é¤â¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò¹±µ×Åª¥¼¥í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤â¤Á¤í¤ó¹ñÌ±¤¬º£Êª²Á¹â¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÎÂÐºö¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´Á³Íý²ò¤Ç¤¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤À°ìÊý¤ÇÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¼«Ì±°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤¬¤Í¡¢2Ç¯¤Î»þ¸ÂÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¤Î¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÆ»¤Ï¹±µ×Åª¤Ê¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø2Ç¯´Ö¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Î¤È¤³¤í¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼«Ì±¡¢°Ý¿·¡¢Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¤Î4ÅÞ¹ç°Õ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¡¢µÄÀÊ¿ôÅª¤ËÁ´Á³Í¾Íµ¤ÇÄÌ¤»¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤Þ¤¢¡¢¸ºÀÇ°Ê³°¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¹ñÌ±ÌÜÀþ¤Ç¸«¤ë¤È¡Ø¤À¤Ã¤¿¤é²¿É´²¯¤â¤«¤±¤ÆÁªµó¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
»ûÅç¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Øº£¸åÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤¹Í¿ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë¹ñÌ±²ñµÄ¤Çºâ¸»¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÏµîÇ¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌó¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ë¤Ï¡Ø¿©ÎÁÉÊÂÐ¾Ý¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇºö¤ò»ëÌî¤Ë¸¡Æ¤¡Ù¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï21Æü¤Ë¸øÌó¤òÀµ¼°·èÄê¤·¡¢¸øÉ½Í½Äê¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤ÏºòÆü¤ÎÅÞÌò°÷²ñ¤Ç¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ëÂç¤¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤Ë¡¢¿®Ç¤¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶Ì¾ëÂåÉ½¤Ï¡Ø¼«Ì±°Ý¿·¤Î¥°¥ëー¥×¤âÎ©·û¸øÌÀ¤Î¥°¥ëー¥×¤â¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤ÇÆ±¤¸¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¥á¥Ë¥åー¤À¡Ù¤È¡£
¤Ä¤Þ¤êÃÙ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÊª²Á¹âÆÂÐºö¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï
ÆüËÜ¤ÎÀ©ÅÙ¾å»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¿¹±Ê¡Ö¤¢¤È¤Ï¡Ø¿©ÎÁÉÊ¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð°ìÎ§5%¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ÎÏÃ¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¿©ÎÁÉÊ¤À¤±¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ÈµÕ¤Ë°û¿©Å¹¤È¤«¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÌÌ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ø¤À¤Ã¤¿¤é°ìÎ§5%¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤«¤Í¡¢¡Ø¤Ï¤¿¤Þ¤¿ÇÑ»ß¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦À¯ÅÞ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤½¤³¤ò´°Á´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Á¤ã¤¦¤È¡¢ÏÀÅÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×