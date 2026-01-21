◆大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）

西序ノ口７枚目・福福丸（田子ノ浦）がＪＲ総武線の遅延により、取組が後ろ倒しになった。東同５枚目の祥乃山（高田川）と対戦は序二段の取組中に割って組まれたが、一気に寄り切られた。勝ち越しはならず３勝３敗になった。

ＪＲ東日本によると総武線が信号確認の影響で一時運転を見合わせた。小岩駅から同・山内、序二段・隆葵と国技館に向かおうとしていたところ午前８時１０分に駅で遅延を知った。すぐ行司へ連絡し、取り組み開始時間までに着かなさそうな旨を伝えた。取組を遅らせてもらうことが決まり、タクシーで国技館に向かった。

９時２５分に到着するとすぐにアップ。取組まで約１時間あり「準備は大丈夫だった」というが平常心ではなかった。１６日に停電による常磐線遅延の影響で式秀、二所ノ関部屋の力士も取組に間に合わなかったことは知っており「それもびっくりした。今度は部屋で交通情報を確認してから取組に向かいます」と決意を誓った。

しこ名は今場所に福岡から改名。「福が重なり幸せになれる」意味が込められた。ただ電車なら１７８円だが、「タクシー代は６０００円」。交通費は部屋に請求できるのか聞いたところ、明確な返答はなく不安そうな顔を浮かべていた。