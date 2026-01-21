江戸時代には食用にもなった、2012年に絶滅種認定された「川辺のハンター動物」とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話】

河川の整備が進んで住処を失った「ニホンカワウソ」

【ニホンカワウソ DATA】

分類：哺乳類（食肉目イタチ科）

日本の川から姿を消した水辺の住人

ニホンカワウソは、かつて日本各地の川や海辺に棲んでいたイタチの仲間です。体長は70cmほどで、水中を軽やかに泳ぎ、魚やカニを捕って暮らしていました。その愛らしい姿から、人々に親しまれる存在でしたが、やがて日本の自然とともに静かに姿を消していきます。

江戸時代には「カワウソ料理」として食用にされ、毛皮は防寒具や装飾品に。さらに胆のうは薬として珍重されるなど、人間の生活に深く結びついていました。

明治時代に入ると、毛皮を目的とした乱獲が激化します。さらには、川の護岸工事や農薬の使用による環境の変化が進み、住処となる自然の川辺や浅瀬が次々と失われていきました。カワウソは本来、川岸の根元に穴を掘り、魚の多いきれいな水辺で暮らします。ところが、川がコンクリートで固められ、防波堤や堰がつくられたことで、休む場所や獲物を捕る場所がなくなってしまったのです。

1950年代にはすでに本州や九州の多くの地域で姿が見られなくなり、最後に確実な記録が残っているのは1979年、高知県須崎市での観察です。その後、各地で目撃情報は寄せられたものの、科学的な証拠は得られず、2012年、環境省によって正式に絶滅種に指定されました。

人の暮らしとともに住処が消えた

①江戸時代 川や海辺に多く生息し、カニを食べて生活。毛皮や肉が利用され、人とも深く関わっていました。 ②明治時代～昭和初期 毛皮目的の乱獲や、護岸工事、農薬の使用などで川の自然が失われ、徐々に住処がなくなっていきます。 ③1950年代以降から2012年 各地で姿が見られなくなり、2012年に環境省が正式に絶滅種に指定しました。

かつて日本の川を制した小さなハンター

自然の中で自由に暮らすニホンカワウソでしたが、人間の生活が豊かになるほど、カワウソの居場所は減っていきました。

