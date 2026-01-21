元ミス青山の30歳モデル、愛車公開に反響「マツダってところがまたかっこいい」「素敵です」
モデルやブランドプロデュースなどを手がける山賀琴子（30）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。“愛車”を公開した。
【写真】「マツダってところがまたかっこいい」「素敵です」山賀琴子の“愛車”の全貌
山賀は「車を買ってから4年、最近よく車運転してる！」「やっと運転に慣れてきた！」「#CX5」というコメントとともに、白のマツダ『CX-5』との2ショットを公開した。
この投稿に「MAZDAなんですね 素敵です」「マツダってところがまたかっこいい」「おぉ〜MAZDA車のお仲間」などのコメントが寄せられている。
山賀は、1995年1月23日生まれ。北海道出身。青山学院大学卒業。 2015年ミス青山グランプリに選ばれ、16年に大手芸能プロダクションに入社、俳優として『逃げるは恥だが役に立つ』などに出演した。19年1月に株式会社COTOCOTOを設立。アクセサリーブランド “ENELSIA” のクリエイティブディレクターを務める。 20年には、Amazon Prime『BEAUTY THE BIBLE season2』に出演。 その他にもYouTubeやTikTokなど活動の幅を広げている。24年4月に結婚を明らかにしていたが、25年2月に離婚を発表した。
【写真】「マツダってところがまたかっこいい」「素敵です」山賀琴子の“愛車”の全貌
山賀は「車を買ってから4年、最近よく車運転してる！」「やっと運転に慣れてきた！」「#CX5」というコメントとともに、白のマツダ『CX-5』との2ショットを公開した。
この投稿に「MAZDAなんですね 素敵です」「マツダってところがまたかっこいい」「おぉ〜MAZDA車のお仲間」などのコメントが寄せられている。