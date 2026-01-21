従来よりも成長が早く、花粉が少ない「エリートツリー」と呼ばれるスギの種を生産する施設が秋田市に完成しました。



年間約160万本分の種の生産を見込んでいます。



秋田市向浜にある日本製紙の工場敷地内に完成した施設。



生産しているのは「エリートツリー」と呼ばれるスギやヒノキの種です。



従来よりも成長が早く、花粉が少ないほか、真っすぐに伸びやすいため加工しやすいのが特徴です。





先週、林業関係者などが参加して、開所式が行われました。日本製紙秋田工場 髙橋正人工場長「地元で採取した種から苗を作り植林し、森林資源として再利用するといった地産地消の実現で、自社の利益のみならず、地元産業の発展や花粉症対策、 CO2削減にも寄与する取り組みとなることが期待できます」採種園と呼ばれるこの施設は先月末に完成しました。敷地内に8棟あるビニールハウスで年間約160万本分の種の生産を見込んでいて、規模としては国内最大です。東北では初めて去年の春に山形県で植樹されたエリートツリー。植樹から約30年で伐採できるようになります。従来よりも20年近く短いため、木材の安定供給や生産コストの削減、林業の担い手不足の解決にもつながると期待されています。日本製紙秋田工場 髙橋正人工場長「成長が早いスギが育つとですね、林業の方々のためには非常になると思いますので、ぜひともエリートツリーの種をいっぱい移植していただいて、 林業の作業軽減に貢献できれば なと思っております」施設では来月から受粉作業を行い、今年の秋に種を採り始める計画です。種は苗木の生産者に供給され、来年の秋以降に植樹される見通しです。