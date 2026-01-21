スマートプロジェクターブランド「XGIMI」は、ポータブルプロジェクター『Nova』を1月19日に発売した。

【画像】コードレスで自由に持ち運べる 使用イメージ一覧

本製品は初めてプロジェクターを使用するユーザーをターゲットにしており、エントリーモデルとして位置づけている。

38.48Wh の大容量バッテリーを内蔵しており、1.2時間の映画鑑賞、4時間の音楽再生が可能だ。

300°自由回転のジンバルにより、片手で軽く回すだけで投影方向を瞬時に切り替えられる。このジンバルは持ち手として使え、内蔵バッテリーと合わせてコードレスで持ち運びができる。

中断なしの自動台形補正とオートフォーカスが搭載されているため、プロジェクターの置き場所に問わず瞬時で大画面を鮮明な状態で表示する。

Google TVが搭載されているため、NetflixやYouTubeなどのコンテンツにアクセスできる。

プロジェクターとしての機能のほか、音楽に合わせてムードライトが揺れるスピーカーライト機能が搭載されている。Sound by JBL の高音質スピーカーを搭載、Dolby Audioに対応しているため、音楽再生も楽しめる。

カラーバリエーションは「Cloud Ash」と「Soda Blue」の2種類だ。「Soda Blue」はオレンジレッドとブルーのコントラストが特徴のカラーリングだ。

『Nova』は39,900 円（税込）で販売中だ。2月10日まで発売記念価格 34,900 円（税込）で販売するキャンペーンを実施している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）