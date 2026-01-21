ようやく訪れた待望の瞬間に歓喜爆発!! バーミンガムFW古橋亨梧がチャンピオンシップ初ゴール!!
バーミンガムFW古橋亨梧が待望のチャンピオンシップ(イングランド2部)初ゴールを記録した。
今夏、レンヌからバーミンガムに加入した古橋は、デビュー2戦目となった8月のカラバオ杯1回戦シェフィールド・U戦で移籍後初ゴールをマーク。しかし、その後はゴールから遠ざかり、公式戦2点目は今月11日のFA杯3回戦ケンブリッジ(4部)戦に。この得点は公式戦27試合ぶりのゴールとなった。
そして、20日のチャンピオンシップ第28節シェフィールド・W戦。ベンチスタートとなった古橋は後半22分にピッチへと送り込まれると、1-0で迎えた45+2分に待望の瞬間が訪れる。
敵陣右サイドから相手がGKへ送ったミスパスを見逃さず。PA内でカットしてGKもかわすと、角度のない位置から左足で流し込み、チャンピオンシップ出場25試合目にしてリーグ戦初ゴールを記録。ゴールが決まったことを確認した古橋は歓喜を爆発させ、仲間から手荒い祝福を受けていた。
なお、試合はそのまま逃げ切ったバーミンガムが2-0の完封勝利を収めている。
