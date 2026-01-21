¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Î£³¤Ä¤ÎÂÐ½èË¡
Âç¿Í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÂÎ½Å¤è¤ê¤â¸«¤¿ÌÜ¡ª¡Ý20kg¤ò³ð¤¨¤¿5»ù¤ÎÊì¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È
5¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹20kg¤ò³ð¤¨¤¿¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊì¤µ¤ó¡×¤³¤È¡¢¤Ë¡¼¤è¤ó¤µ¤ó¡£
²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ËË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»éËÃ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¤ÎATM¤Ç¡Ö²èÌÌ¤Ë¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¼¨¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¡£
¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¡¢»þ´Ö¤â¤«¤±¤º¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡Ü¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¡×¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ·¿¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢20kg¤Î»éËÃ¤ò¤Á¤®¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Ë¡¼¤è¤óÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊì¤µ¤ó¡¢20kg¤Î»éËÃ¤ò¤Á¤®¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡£ ¥Þ¥Í¤¹¤ë¤À¤±5Æü´ÖÁé¤»¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä¹´ü¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä
¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤À²¼¤¬¤ê¡ª
Ë»¤·¤¤¡ª
Èè¤ì¤ë¡ª
Æ¬¤¬¤È¤Ã»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È
¤Þ¤¿¤ª²Û»Ò¤È¥ì¥È¥ë¥È¤ÇÀ¸¤¤Á¤ã¤¦
¡Ä¥ä¥Ð¤¤
¤·¤«¤·»ß¤Þ¤é¤ó
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ä
ÂÐ½èË¡ 1¡¡»£¤ê¤¿¤á¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸«Ä¾¤¹
¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¾Ú¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¡£¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤º¤Ã¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤ó¡¢¤½¤ì¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
ÂÐ½èË¡ 2¡¡ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤Éþ¤ò·è¤á¤ë
Ãå¤¿¤«¤Ã¤¿Éþ¡¢Ãå¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Éþ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¡ª¤È´ü¸ÂÉÕ¤¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤È¤ä¤ëµ¤¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ë¡¼¤è¤ó¤Ï¥É¥ì¥¹Ãå¤¿¡Ë
ÂÐ½èË¡ 3¡¡Ë«¤á¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹
¡Ö¤¢¤ì¡¢Áé¤»¤¿¡©¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ãø¡á¤Ë¡¼¤è¤ó¡¿¡Ø¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊì¤µ¤ó¡¢20kg¤Î»éËÃ¤ò¤Á¤®¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡£ ¥Þ¥Í¤¹¤ë¤À¤±5Æü´ÖÁé¤»¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù