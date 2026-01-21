強い冬型の気圧配置の影響により、東北日本海側を中心に、２５日頃にかけて大雪となる所があるでしょう。大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒してください。

［気象概況］

日本付近は、２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３９度以下の強い寒気が断続的に流れ込むでしょう。

このため、東北日本海側を中心に、大雪となる所がある見込みです。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

■雪の予想

［雪の予想］

２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ６０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ６０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後、２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後、２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後も強い冬型の気圧配置が続くため、日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。



［防災事項］

東北日本海側を中心に、２５日頃にかけて大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。

