JO1、初の東京ドーム単独公演よりライブ音源全28曲をサプライズ配信リリース
JO1が『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’』東京ドーム公演のライブ音源28曲を、1月21日0時にサプライズで配信リリースした。
■全楽曲生バンド編成で披露された、臨場感溢れるライブ音源
2024年にスタートし、念願の初ワールドツアー含む11会場全24公演で約25万人を動員したツアー『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’』。その集大成となった東京ドーム公演のDVD＆Blu-rayが1月21日に発売となったことを記念して、今回の配信が決定した。
全楽曲が生バンド編成で披露された東京ドーム公演の、臨場感溢れるライブ音源。これまで音源化されていなかったライブ限定のユニットオリジナル楽曲や、メンバー自らが楽器演奏に挑戦した「Mad In Love」、そして本公演の大きな見どころのひとつとなったREMIXの音源が待望の初音源化となっている。
1月30日には、この初の東京ドーム公演の模様を映画化したライブ映画作品『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME-LIVE FILM』が公開。さらに、4月8日・9日には東京ドーム、4月22日・23日には京セラドーム大阪にて、ドーム公演『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』が開催される。
ライブに強いこだわりと、その圧倒的なパフォーマンスに定評のあるJO1。この機会に、2025年の東京ドーム公演を映像や音源、そして映画館で振り返り、その迫力を体感してみよう。
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
DIGITAL ALBUM『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』
【収録曲】
01. Love seeker
02. HAPPY UNBIRTHDAY
03. Move The Soul～GrandMaster (JO1 ver.)
04. WHERE DO WE GO
05. Aqua
06. ICY
07. Black Out (JO1 ver.)
08. Love & Hate
09. EZPZ
10. So What (by MAME)
11. BINGO (by REN&TAKUMI)
12. push on (by RUKI&SKY)
13. Bonbon is coming!!! (by SHION)
14. Eyes On Me
15. Mad In Love
16. Blooming Again
17. 君のまま
18. Be There For You
19. Hottie with the Hot Tea
20. JO1DER SHOW 2025 REMIX
21. BE CLASSIC
22. Test Drive
23. NEWSmile
24. Get Inside Me
25. With Us
26. 無限大(INFINITY) 2025
27. 飛べるから
28. Bon Voyage
2026.01.21 ON SALE
Blu-ray＆DVD『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』
2026.03.04 ON SALE
Blu-ray＆DVD「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」
