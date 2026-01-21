JO1、初の東京ドーム単独公演よりライブ音源全28曲をサプライズ配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’』東京ドーム公演のライブ音源28曲を、1月21日0時にサプライズで配信リリースした。

■全楽曲生バンド編成で披露された、臨場感溢れるライブ音源

2024年にスタートし、念願の初ワールドツアー含む11会場全24公演で約25万人を動員したツアー『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’』。その集大成となった東京ドーム公演のDVD＆Blu-rayが1月21日に発売となったことを記念して、今回の配信が決定した。

全楽曲が生バンド編成で披露された東京ドーム公演の、臨場感溢れるライブ音源。これまで音源化されていなかったライブ限定のユニットオリジナル楽曲や、メンバー自らが楽器演奏に挑戦した「Mad In Love」、そして本公演の大きな見どころのひとつとなったREMIXの音源が待望の初音源化となっている。

1月30日には、この初の東京ドーム公演の模様を映画化したライブ映画作品『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME-LIVE FILM』が公開。さらに、4月8日・9日には東京ドーム、4月22日・23日には京セラドーム大阪にて、ドーム公演『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』が開催される。

ライブに強いこだわりと、その圧倒的なパフォーマンスに定評のあるJO1。この機会に、2025年の東京ドーム公演を映像や音源、そして映画館で振り返り、その迫力を体感してみよう。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

DIGITAL ALBUM『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』

【収録曲】

01. Love seeker

02. HAPPY UNBIRTHDAY

03. Move The Soul～GrandMaster (JO1 ver.)

04. WHERE DO WE GO

05. Aqua

06. ICY

07. Black Out (JO1 ver.)

08. Love & Hate

09. EZPZ

10. So What (by MAME)

11. BINGO (by REN&TAKUMI)

12. push on (by RUKI&SKY)

13. Bonbon is coming!!! (by SHION)

14. Eyes On Me

15. Mad In Love

16. Blooming Again

17. 君のまま

18. Be There For You

19. Hottie with the Hot Tea

20. JO1DER SHOW 2025 REMIX

21. BE CLASSIC

22. Test Drive

23. NEWSmile

24. Get Inside Me

25. With Us

26. 無限大(INFINITY) 2025

27. 飛べるから

28. Bon Voyage

2026.01.21 ON SALE

Blu-ray＆DVD『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』

2026.03.04 ON SALE

Blu-ray＆DVD「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」

