21日前引けの日経平均株価は5日続落。前日比297.67円（-0.56％）安の5万2693.43円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は289、値下がりは1260、変わらずは47と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は77.01円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が33.19円、ＫＤＤＩ <9433>が16.85円、ベイカレント <6532>が14.91円、テルモ <4543>が14.17円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を62.84円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が39.31円、フジクラ <5803>が26.91円、イビデン <4062>が22.33円、荏原 <6361>が5.88円と続いた。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、鉱業、建設が続いた。値下がり上位にはサービス、証券・商品、保険が並んだ。



株探ニュース

