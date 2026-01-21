東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、チタン、ケミプロがS高 東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、チタン、ケミプロがS高

21日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数325、値下がり銘柄数1067と、値下がりが優勢だった。



個別ではチタン工業<4098>、ケミプロ化成<4960>、大丸エナウィン<9818>がストップ高。Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技<1723>、弘電社<1948>、テクノ菱和<1965>、塩水港精糖<2112>、ジェーソン<3080>など34銘柄は昨年来高値を更新。データ・アプリケーション<3848>、レカム<3323>、イメージ ワン<2667>、パレモ・ホールディングス<2778>、ＡＩメカテック<6227>は値上がり率上位に買われた。



一方、日本精密<7771>が一時ストップ安と急落した。クオンタムソリューションズ<2338>、ケイブ<3760>、ＩＧポート<3791>、日本オラクル<4716>、辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A>など6銘柄は昨年来安値を更新。エス・サイエンス<5721>、インタートレード<3747>、トーア紡コーポレーション<3204>、大黒屋ホールディングス<6993>、ムラキ<7477>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

