　21日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比31.4％増の2595億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.8％増の1455億円だった。

　個別ではＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ダブル・ブル　ＥＴＮ <2036> 、ステート・ストリート　ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、グローバルＸ　グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ　ＥＴＦ <2855> 、ＮＥＸＴ　ニッチトップ中小型日本株 <2050> など17銘柄が新高値。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン <492A> 、ｉシェアーズ　米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ｉシェアーズ・コア　日本国債　ＥＴＦ <2561> 、ｉシェアーズ　米国債　３－７年　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> など10銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ブロード上場投資信託 <1684> が4.90％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　中国科創板　５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が4.14％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　白金上場投資信託 <1674> が3.70％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.51％高と大幅な上昇。

　一方、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ　レバ２倍 <2239> は5.43％安、グローバルＸ　レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ　ＥＴＦ <2097> は4.45％安、ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ　Ｃｏｒｅ指数 <2527> は3.77％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.13％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が297円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金873億6800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1090億5400万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が149億7600万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が124億7000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が86億6700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が70億3200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が44億500万円の売買代金となった。

株探ニュース