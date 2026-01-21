ETF売買動向＝21日前引け、野村日半導、野村鉄鋼非鉄が新高値 ETF売買動向＝21日前引け、野村日半導、野村鉄鋼非鉄が新高値

21日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比31.4％増の2595億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.8％増の1455億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2855> 、ＮＥＸＴ ニッチトップ中小型日本株 <2050> など17銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン <492A> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が4.90％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が4.14％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.70％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.51％高と大幅な上昇。



一方、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> は5.43％安、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> は4.45％安、ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2527> は3.77％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.13％安と大幅に下落した。



日経平均株価が297円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金873億6800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1090億5400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が149億7600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が124億7000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が86億6700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が70億3200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が44億500万円の売買代金となった。



株探ニュース

