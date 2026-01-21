東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、豆蔵、ヘリオスが買われる 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、豆蔵、ヘリオスが買われる

21日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数107、値下がり銘柄数450と、値下がりが優勢だった。



個別ではグリーンモンスター<157A>、ｎｏｔｅ<5243>、Ｓ＆Ｊ<5599>、神戸天然物化学<6568>、フロンティアインターナショナル<7050>など6銘柄が昨年来高値を更新。豆蔵<202A>、ヘリオス<4593>、アイリッジ<3917>、アプリックス<3727>、イタミアート<168A>は値上がり率上位に買われた。



一方、中村超硬<6166>が一時ストップ安と急落した。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、インフォメティス<281A>、ビリングシステム<3623>、日本情報クリエイト<4054>、ユーソナー<431A>など9銘柄は昨年来安値を更新。ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、オンコリスバイオファーマ<4588>、アライドアーキテクツ<6081>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

