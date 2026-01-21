ETF売買代金ランキング＝21日前引け
21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 87368 -7.7 47050
２. <1542> 純銀信託 22606 130.9 47000
３. <1540> 純金信託 20568 105.2 23445
４. <1357> 日経Ｄインバ 14976 27.8 5283
５. <1321> 野村日経平均 12470 -13.5 54760
６. <1360> 日経ベア２ 8667 94.7 129.8
７. <1458> 楽天Ｗブル 7032 7.0 55860
８. <1398> ＳＭＤリート 5519 426.6 2059.0
９. <1306> 野村東証指数 4903 64.1 3771
10. <2036> 金先物Ｗブル 4823 258.6 234100
11. <1579> 日経ブル２ 4405 -15.5 506.3
12. <1568> ＴＰＸブル 3638 151.4 790.7
13. <2644> ＧＸ半導日株 3273 205.0 2988
14. <1329> ｉＳ日経 2799 419.3 5488
15. <1328> 野村金連動 2736 371.7 18140
16. <1308> 上場東証指数 2602 420.4 3724
17. <314A> ｉＳゴールド 2375 117.7 361.6
18. <1489> 日経高配５０ 2362 77.5 3024
19. <1541> 純プラ信託 2286 231.3 11800
20. <1615> 野村東証銀行 2114 222.7 594.1
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2105 199.0 2168.0
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 1904 165.6 371.5
23. <1320> ｉＦ日経年１ 1860 19.6 54530
24. <1326> ＳＰＤＲ 1648 104.7 70140
25. <2244> ＧＸＵテック 1477 111.3 3085
26. <1459> 楽天Ｗベア 1403 85.3 213
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1309 61.2 72100
28. <1655> ｉＳ米国株 1153 114.3 777.3
29. <2634> 野村ＳＰＨ有 1048 2083.3 2871
30. <1330> 上場日経平均 964 78.2 54810
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 923 126.8 550.8
32. <1545> 野村ナスＨ無 918 -29.7 39920
33. <1367> ｉＦＴＰＷブ 885 241.7 60960
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 687 66.7 2197
35. <1673> ＷＴ銀 683 89.7 13540
36. <1476> ｉＳＪリート 667 316.9 2080
37. <2569> 上場ＮＱヘ有 627 112.5 3716
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 607 73.9 1064
39. <200A> 野村日半導 571 141.9 2834
40. <1358> 上場日経２倍 568 10.9 89310
41. <1593> ＭＸ４００ 563 1841.4 33290
42. <450A> ＳＳ米株Ｈ 540 357.6 712.1
43. <2559> ＭＸ全世界株 537 -5.0 26480
44. <1577> 野村高配７０ 527 279.1 51550
45. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 517 117.2 57460
46. <1571> 日経インバ 493 4.0 396
47. <2243> ＧＸ半導体 489 39.3 2947
48. <466A> ＧＸ防衛テク 486 34.6 1307
49. <435A> ｉＦ日本配当 445 103.2 2298
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 430 28.4 30930
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 87368 -7.7 47050
２. <1542> 純銀信託 22606 130.9 47000
３. <1540> 純金信託 20568 105.2 23445
４. <1357> 日経Ｄインバ 14976 27.8 5283
５. <1321> 野村日経平均 12470 -13.5 54760
６. <1360> 日経ベア２ 8667 94.7 129.8
７. <1458> 楽天Ｗブル 7032 7.0 55860
８. <1398> ＳＭＤリート 5519 426.6 2059.0
９. <1306> 野村東証指数 4903 64.1 3771
10. <2036> 金先物Ｗブル 4823 258.6 234100
11. <1579> 日経ブル２ 4405 -15.5 506.3
12. <1568> ＴＰＸブル 3638 151.4 790.7
13. <2644> ＧＸ半導日株 3273 205.0 2988
14. <1329> ｉＳ日経 2799 419.3 5488
15. <1328> 野村金連動 2736 371.7 18140
16. <1308> 上場東証指数 2602 420.4 3724
17. <314A> ｉＳゴールド 2375 117.7 361.6
18. <1489> 日経高配５０ 2362 77.5 3024
19. <1541> 純プラ信託 2286 231.3 11800
20. <1615> 野村東証銀行 2114 222.7 594.1
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2105 199.0 2168.0
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 1904 165.6 371.5
23. <1320> ｉＦ日経年１ 1860 19.6 54530
24. <1326> ＳＰＤＲ 1648 104.7 70140
25. <2244> ＧＸＵテック 1477 111.3 3085
26. <1459> 楽天Ｗベア 1403 85.3 213
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1309 61.2 72100
28. <1655> ｉＳ米国株 1153 114.3 777.3
29. <2634> 野村ＳＰＨ有 1048 2083.3 2871
30. <1330> 上場日経平均 964 78.2 54810
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 923 126.8 550.8
32. <1545> 野村ナスＨ無 918 -29.7 39920
33. <1367> ｉＦＴＰＷブ 885 241.7 60960
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 687 66.7 2197
35. <1673> ＷＴ銀 683 89.7 13540
36. <1476> ｉＳＪリート 667 316.9 2080
37. <2569> 上場ＮＱヘ有 627 112.5 3716
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 607 73.9 1064
39. <200A> 野村日半導 571 141.9 2834
40. <1358> 上場日経２倍 568 10.9 89310
41. <1593> ＭＸ４００ 563 1841.4 33290
42. <450A> ＳＳ米株Ｈ 540 357.6 712.1
43. <2559> ＭＸ全世界株 537 -5.0 26480
44. <1577> 野村高配７０ 527 279.1 51550
45. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 517 117.2 57460
46. <1571> 日経インバ 493 4.0 396
47. <2243> ＧＸ半導体 489 39.3 2947
48. <466A> ＧＸ防衛テク 486 34.6 1307
49. <435A> ｉＦ日本配当 445 103.2 2298
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 430 28.4 30930
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース