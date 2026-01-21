　21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 87368　　　-7.7　　　 47050
２. <1542> 純銀信託　　　　 22606　　 130.9　　　 47000
３. <1540> 純金信託　　　　 20568　　 105.2　　　 23445
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 14976　　　27.8　　　　5283
５. <1321> 野村日経平均　　 12470　　 -13.5　　　 54760
６. <1360> 日経ベア２　　　　8667　　　94.7　　　 129.8
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7032　　　 7.0　　　 55860
８. <1398> ＳＭＤリート　　　5519　　 426.6　　　2059.0
９. <1306> 野村東証指数　　　4903　　　64.1　　　　3771
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　4823　　 258.6　　　234100
11. <1579> 日経ブル２　　　　4405　　 -15.5　　　 506.3
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　3638　　 151.4　　　 790.7
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　3273　　 205.0　　　　2988
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2799　　 419.3　　　　5488
15. <1328> 野村金連動　　　　2736　　 371.7　　　 18140
16. <1308> 上場東証指数　　　2602　　 420.4　　　　3724
17. <314A> ｉＳゴールド　　　2375　　 117.7　　　 361.6
18. <1489> 日経高配５０　　　2362　　　77.5　　　　3024
19. <1541> 純プラ信託　　　　2286　　 231.3　　　 11800
20. <1615> 野村東証銀行　　　2114　　 222.7　　　 594.1
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2105　　 199.0　　　2168.0
22. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1904　　 165.6　　　 371.5
23. <1320> ｉＦ日経年１　　　1860　　　19.6　　　 54530
24. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1648　　 104.7　　　 70140
25. <2244> ＧＸＵテック　　　1477　　 111.3　　　　3085
26. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1403　　　85.3　　　　 213
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1309　　　61.2　　　 72100
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　1153　　 114.3　　　 777.3
29. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　1048　　2083.3　　　　2871
30. <1330> 上場日経平均　　　 964　　　78.2　　　 54810
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 923　　 126.8　　　 550.8
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 918　　 -29.7　　　 39920
33. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 885　　 241.7　　　 60960
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 687　　　66.7　　　　2197
35. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 683　　　89.7　　　 13540
36. <1476> ｉＳＪリート　　　 667　　 316.9　　　　2080
37. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 627　　 112.5　　　　3716
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 607　　　73.9　　　　1064
39. <200A> 野村日半導　　　　 571　　 141.9　　　　2834
40. <1358> 上場日経２倍　　　 568　　　10.9　　　 89310
41. <1593> ＭＸ４００　　　　 563　　1841.4　　　 33290
42. <450A> ＳＳ米株Ｈ　　　　 540　　 357.6　　　 712.1
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 537　　　-5.0　　　 26480
44. <1577> 野村高配７０　　　 527　　 279.1　　　 51550
45. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 517　　 117.2　　　 57460
46. <1571> 日経インバ　　　　 493　　　 4.0　　　　 396
47. <2243> ＧＸ半導体　　　　 489　　　39.3　　　　2947
48. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 486　　　34.6　　　　1307
49. <435A> ｉＦ日本配当　　　 445　　 103.2　　　　2298
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 430　　　28.4　　　 30930
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


