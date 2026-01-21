ÉðÅÄÅ´Ìð¡¡10¥«·î¤Ç1000Ëü±ß¡¢±óÍÎ¥Þ¥°¥íµù¤ò¸«¤Æ¡ÖÆ±¤¸»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¤¬¡Ä¡×·»ÄïÁ¥¤òÇ®¾§
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¡Ê76¡Ë¤¬21Æü¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±óÍÎ¥Þ¥°¥íµùÁ¥¤Ë¾è¤ë¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÍÌ¾±é²Î²Î¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±óÍÎ¥Þ¥°¥íµù¤ÎÁ¥°÷¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¤«¤Ä¤ª¡¦¤Þ¤°¤íµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î½êÄ¹¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë±óÍÎ¥Þ¥°¥íµùÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë22ºÐ¤Î°ìÅù¹Ò³¤»Î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤È¿å»º¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ10¥«·î¤Ç1000Ëü±ß¤ò²Ô¤°¼ã¼Ô¤â¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎVTR¤Ë¡¢ÉðÅÄ¤Ï¡Ö´¶ÁÛ¤Ï¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÌ¤Ë¿¼¤¤´¶ÁÛ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆ±¤¸»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¤¬Ä»±©°ìÏº¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥°¥íµù»Õ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²¶¤È·»µ®¤Î¥è¡¼¡Ä¡×¤È¡¢Ä»±©°ìÏº¤Î¡Ö·»ÄïÁ¥¡×¤Î²Î»ì¤ò°ìÀá¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£