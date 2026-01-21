北海道YSがアパレルブランド「BYG」のオンラインストアを開設！

20日（火）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の北海道イエロースターズは、昨年立ち上げたアパレルブランド「BYG」のオンラインストアを開設したことを発表した。

BYGは、クラブが大切にしてきた価値観や世界観を、試合会場だけでなく日常の中でも感じてもらうことを目的としたライフスタイルブランドで、衣服・ライフスタイル製品のデジタル生産プラットフォームを提供するシタテル株式会社の協力のもと、ブランド設計からアイテム制作までを一貫して行ったとのこと。

また、1月31日（土）の9:00から17:00の時間帯には、江別 蔦屋書店にてBYGのイベントが実施される。このイベントではBYGのアイテムやチームの公式グッズが販売されるほか、郡浩也、池田颯太、吉村颯太、島波輝の4名が参加し、トークショーやサイン会などを実施する。

株式会社北海道YSの代表取締役社長である澤野佑介氏はBYGについて以下の通りコメントを発表している。

⬛︎代表取締役社長 澤野佑介氏 コメント

「『Balance Your Game』という言葉が示す通り、私たちは“生活”“仕事”、そして“その二つに活力をもたらす好きな何か”のバランスが整うことで、日常がより豊かになると考えています。プロスポーツクラブであることは、その考え方を伝えるうえで、大きな意味を持つアイデンティティです。日常に寄り添う“服”という手段を通して、この思いを多くの方に届けていきたいと考え、BYGを立ち上げました。このブランドが、みなさまの日常に自然と寄り添う存在になれば嬉しく思います」