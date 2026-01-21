『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】鍵盤ハーモニカ「粗大ごみという地域も少なくないです」「可燃ごみの場合もあり」「不燃ごみの自治体もあります」【マシンガンズ滝沢】



滝沢さんは、鍵盤ハーモニカの画像を添えて、「ピアニカは粗大ごみという地域も少なくないです。可燃ごみの場合もありますが千葉市のように不燃ごみの自治体もあります。」と投稿。「粗大の場合は」「粗大ごみセンターにお問い合わせください」と綴りました。









また、不要になった鍵盤ハーモニカをフィジーの子どもたちに届ける活動も行っている滝沢さんは別の投稿で、「寄付してもらった鍵盤ハーモニカをフィジーに届けました！」と報告。「まだまだ足りないので、捨てるのに困っているという鍵盤ハーモニカがありましたら、ご協力いただけると嬉しいです！」と呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。





【担当：芸能情報ステーション】